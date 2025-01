Stoffel Vandoorne eindigt op zevende plaats in ePrix van Mexico City

Stoffel Vandoorne (Maserati) is zaterdag op de zevende plaats geëindigd in de ePrix van Mexico City, dat is de tweede manche van het seizoen in het Formule E-kampioenschap.

Onze landgenoot was in de Mexicaanse hoofdstad als vijftiende vertrokken op de startgrid en zette zo nog een mooie remonte neer. De zege ging naar de Brit Oliver Rowland (Nissan), voor de Portugees Antonio Da Costa (Porsche). De derde plaats was voor de Duitse regerende wereldkampioen Pascal Wehrlein (Porsche).

In de stand na twee manches neemt da Costa met 37 punten de leiding over van de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar), die begin december de beste was in de openingsmanche in Sao Paulo. Die deelt nu de tweede plaats met Rowland, allebei met 25 punten. Vandoorne staat met zeven punten op de zesde plaats. De komende manche wordt op 14 februari gehouden in het Saoedische Jeddah.

De 32-jarige Vandoorne, die in het tussenseizoen DS Penske verliet voor Maserati, eindigde vorig seizoen als tiende in de eindstand van het Formule E-kampioenschap. In het seizoen 2021-2022 werd hij bij Mercedes wereldkampioen.