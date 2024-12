“Stiekem droom ik van een Formule 1-wedstrijd”: Thiago (10) op dreef als jong talent in de kartingsport

De 10-jarige Thiago Hoorelbeke uit Ledegem deed het tijdens zijn eerste rookiejaar binnen de kartsport onmiddellijk goed. “Ik droom ervan om ooit te mogen deelnemen aan de Formule 1”, aldus de jongeman die ook voetbalt bij Olympic Ledegem.

Thiago Hoorelbeke uit de Amberlaan in Ledegem is erg sportief. De leerling van de vrije basisschool De Peereboom in Ledegem is aangesloten bij voetbalvereniging Olympic Ledegem. Naast de trainingen en wedstrijden in eigen gemeente probeert hij zijn skills nog bij te schaven dankzij techniektraining in Rumbeke. Thiago heeft echter nog een andere passie. Hij doet aan karting, een niet-alledaagse hobby voor een jongen van tien jaar oud. “Maar toch is het misschien niet zo onlogisch dat Thiago de sport beoefent. Zowel mijn vrouw Shannah als ikzelf zijn grote Formule 1-fans”, aldus papa Michael Hoorelbeke.

Moeskroen

Het kartverhaal van Thiago start een drietal jaar geleden tijdens een vakantieperiode. Thiago bewijst onmiddellijk dat hij best wel stuurvaardig is. “Ik had snel de smaak te pakken. De eerste twee jaar reed ik binnen, maar inmiddels neem ik deel aan outdoor wedstrijden. Er is trouwens een groot verschil qua techniek tussen binnen of buiten rijden. Buiten halen de deelnemers ook vaak veel hogere snelheden”, aldus Thiago. Hij is inmiddels aangesloten bij de kartclub MCK Racing uit Moeskroen. “Mijn rookiejaar heb ik inmiddels achter de rug. Ik nam deel aan een zestal wedstrijden en wist mijn mannetje te staan tegenover vaak grotere jongens. Toch merk ik ook dat ik nog serieuze stappen moet zetten om mee te kunnen dingen voor de overwinning.”

Niet bij de deur

De circuits van de kartwedstrijden waar Thiago aan deelneemt, liggen vaak niet bij de deur. “Vaak moeten we bijvoorbeeld naar Genk of steken we zelf de grens over. Het dichtste circuit bij ons thuis ligt in Frankrijk”, aldus de ouders. Dat houdt Thiago echter niet tegen om aan zijn grote droom te bouwen. Daarbij krijgt hij volop de steun van zijn ouders. “Zelfs als het regent, trekken we erg vaak naar een circuit. Op zo’n moment kan Thiago des te meer bijleren”, aldus papa Michael.

“Ik kan mijn mannetje al staan, maar ik moet nog veel stappen zetten om te winnen”

2025 wordt voor Thiago een erg spannend jaar. Het voorbije seizoen deed hij vooral ervaring op, nu is het aan hem om te bevestigen en nog te verbeteren. “Ik hoop toch zoveel mogelijk plaatsen in de top tien bijeen te rijden.”

Op de kalender van Thiago staan voor 2025 veertien wedstrijden. Daarbij naast wedstrijden in eigen land ook races in Duitsland en Frankrijk. “Maar ik kijk vooral uit naar de wedstrijd in Spa-Francorchamps. Dat is toch echt wel een grote naam binnen de autosport.” Thiago droomt er van om ooit daar aan een Formule 1-wedstrijd deel te nemen. “Maar ik besef maar al te goed dat het heel erg moeilijk is om een zitje binnen de Formule 1 te bemachtigen.”

Eerst en vooral wil Thiago zich richten op het volgend seizoen. In januari en februari staan tal van trainingen op het programma, een eerste wedstrijd is voor maart. Deelname aan een dergelijke wedstrijd palmt twee dagen in. Net zoals in de Formule 1 moeten de deelnemers ook kwalificaties rijden. Op de slotdag racen de deelnemers tot drie keer toe. “Als ouder is het ook erg spannend om die wedstrijden te volgen. De wedstrijden zijn kort, maar we leven telkens volop mee”, aldus Thiago’s ouders.

Eetfestijn in juni

Uitkijken in 2025 is het ook naar het eetfestijn dat Thiago en zijn ouders organiseren. Het evenement vindt in juni plaats. “Karting is een dure sport. Niet enkel je kart kost veel geld, maar ook bijvoorbeeld nieuwe banden zijn constant nodig.” Thiago kan inmiddels gelukkig al rekenen op enkele sponsors, maar hoopt dat er in juni heel wat supporters en sympathisanten mee aan tafel schuiven.