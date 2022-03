Start van het motorcrossseizoen werd een groot succes

De start van het kersverse seizoen 2022 Motorcross VJMO en MCLB was vorig weekend een schot in de roos op het bekende circuit in Stekene in de provincie Oost-Vlaanderen. In alle reeksen was er een grote opkomst van piloten, zowel op zaterdag bij de jeugd als op zondag voor de volwassenen. Dat zorgde ook voor een grote opkomst van supporters.

Tussen de vele rijdertjes tussen zes en veertien jaar ook heel wat West-Vlamingen bij de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding die in de top tien wisten te finishen, waarvan er drietal het podium haalden en zelfs twee met dubbele reeks- en eindzege.

Britt Van Tatenhove uit Zwevezele, waar papa en twee broers ook de crossmicrobe te pakken hebben, sloot af met dubbele reekszege en eindzege bij de Lady’s-jeugd.

Seth Priem uit Lichtervelde was veruit de beste in beide reeksen bij de Junioren 85cc en mocht dan ook met de grootste trofee op het hoogste schavotje.

Laurie Hempte (Otegem) kwam als derde en vierde onder de geblokte vlag bij de Lady’s Open en was daarmee derde op het podium op een totaal van 25 deelneemsters. Amy-Jo Stoop (Beernem) werd zesde bij deze Lady’s Open met de zesde en vijfde plaatsen, en Danaé Zutterman (Beernem) zevende in totaal met de zesde en achtste plaatsen, en Amber De Keyser (Ruiselde) finishte als achtste en zevende, goed voor de achtste eindstek. Emile Decoster (Desselgem) legde beslag op de vierde en vijfde plaatsen bij de Nieuwelingen 85cc en was daarmee vierde in totaal. Kobe Lins (Staden) werd zevende na zijn twee reeksen bij de Juniors 85cc. In de hoogste reeks bij de jeugd, namelijk de Aspiranten, legde Colin Ramon uit Zerkegem beslag op de achtste plek, en Jay Declercq uit Avelgem eindigde op de tiende plaats in de eindstand. Maite Defollin (Kerckhove) moest vrede nemen met een driedubbele vierde plaats bij de Quads-Jeugd.

Op zaterdag kwamen ook de grote jongens aan hun trekken op hun vierwielers, bij de Quads: Axel Volckaert uit Ieper werd tweede in totaal met zijn tweede en derde plaatsen, Glenn De Swarte (Zedelgem) mocht mee op het podium als derde totaal met de vijfde plek in de eerste reeks en overwinning in de slotmanche. Davy Verspaille (Deerlijk) viel net naast het podium als vierde totaal na zijn derde en vierde plaatsen, en Febe Devos uit Deerlijk driedubbele achtste plaatsen.

Bij de “Specials” werd Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) dubbele reekswinnaar.

MCLB op zondag

Jana Calus uit Heestert werd dubbel derde bij de Dames Open en ook de derde podiumplaats. Benoit Vanderbeke uit Tielt werd eindwinnaar bij de Nieuwelingen 250/500cc. Hij finishte als vierde en tweede, goed voor de eindzege. Tybo Tytgat (Lichtervelde) werd 13de in de eerste reeks N.250/500cc en derde in de tweede manche, alsnog goed voor de zesde eindstek en Lowie Vancompernolle, de garagezoon uit Meulebeke, sloot de top tien.

Indy Geirrnaert (Ichtegem) werd vijfde in totaal bij de Nieuwelingen A met de vierde en achtste plaatsen, en Maxim Vandaele (Koolskamp) legde beslag op een driedubbele zevende plaats. Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) werd negende in de eindstand bij de Nieuwelingen B na zijn twaalfde en achtste plaatsen, en Michael Catrysse (Roksem) sloot de top tien af. Bij de Nieuwelingen C, de oudsten der nieuwelingen, werd Mario Mandeville (Diksmuide) tweede in de eindstand met de zesde en tweede plaatsen, en Xavier Degeldere (Ingelmunster) werd tiende in totaal.

Milan Vandecaveye (Beernem) viel net naast het podium bij de Beloften, de youngsters bij MCLB, hij werd vierde in totaal met de vijfde en vierde plaatsen, en Kyel Lins (Staden) zevende totaalstand met de zesde en achtste plaatsen, en Jelle Maes (Izegem) negende in de eindstand met de achtste en twaalfde plaatsen.

Bij de Junioren 250cc dubbele reeks- en eindzege voor Seth Van Tatenhove uit Zwevezele, en Nigel Stoop (Beernem) vierde in totaal, en Dougan Paepe (Brugge) achtste. Bij de Junioren 500cc knappe tweede plaats voor Gilles Gesquiere (Adinkerke) met de tweede en vijfde plaatsen, en negende plek voor Karel Vanhaecke uit Oostkamp.

Nate Van Tatenhove (Zwevezele) mocht ook weer de grootste beker in de lucht steken na zijn prachtige eindzege bij de Nationalen 250cc na zijn dubbele reekszege.

Eindzege voor Lowie Soens (Zwevegem) bij de Nationalen 500cc die hij behaalde met dubbele tweede plaats in zijn reeksen, en Lauclin Demeulenaere uit Zuidschote achtste in totaal. Kristof Calus (Heestert) wed eindwinnaar bij de Seniors Open met zijn tweede plek in de eerste manche en reekszege als slot.

Internationalen

Damon Tanghe uit Ooigem is de eerste winnaar bij de Inters 250cc met dubbele reekszege. Avo Tack (Oostrozebeke) werd driedubbel tweede, en Jerome Biets (Jabbeke) vierde in totaal met de vijfde en derde plaatsen, en Stanley Verstraete (Zerkegem) vijfde totaal met de vierde en vijfde plaatsen.

Jeffrey Dewulf was ook present in de hoogste reeksen en dat zullen zijn collega’s geweten hebben, Jeffrey pakte uit met dubbele reekszege en de grootste beker bij de Inters 500cc. Mattis Meerschout (Wingene) werd vijfde in de eindstand met de zevende en vierde plaatsen, en Junior Decouter (kustboy) zesde, en Jorne Tytgat (Kerckhove) zevende, en Greg Demeulemeester (Kerckhove) negende.

Bij de Inters Open B waren de bloemen voor Greg Vullers (Dentergem) met dubbele reekszege, en Emilio Vannieuwenhuyze (Lichtervelde) vierde in totaal met de tweede en vierde plaatsen.

Zijspannen

Bert Soetaert – Loid Bekaert (Oostrozebeke) werden de eerste winnaars van huidig seizoen bij de driewielers, zij legden beslag op de tweede plek in de eerste reeks en wonnen de slotmanche. Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke) werden tweede in de eindstand groep A met de negende en zevende plaatsen. Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) waren de pechvogels van de dag. Nadat zij de eerste reeks op hun naam hadden geschreven, reden zij opnieuw aan de leiding in de slotmanche, tot ze uitgeschakeld werden met elektrische problemen aan de motor en geen risico namen met de nieuwe motor en meteen opgave. Ze mochten alsnog naar de hulde als derde A-team.

In groep B waren de bloemen voor de broers Matthias en Maxim Moenaert uit Gistel, zij legden beslag op de derde en tweede plaatsen totaal tussen de A-rijders. Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Jabbeke) werden tweede in groep B met de vijfde en derde plaatsen. De derde podiumplaats was voor Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Ruiselede) die in beide reeksen als vierde onder de geblokte vlag kwamen. Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem) vielen net naast het podium met hun zevende en vijfde plaatsen, en Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke) vijfde in groep B.

Volgende afspraak op 26 en 27 maart in Oost-Eeklo. (Guido Allewaert)