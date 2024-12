Sonny Gevaert: Van karting tot talent in de Ford Fiesta Sprint Cup

Sonny Gevaert (18), student autotechnologie aan Vives in Kortrijk, combineert zijn studies met zijn grote passie, autosport. Na enkele jaren actief te zijn geweest in karting, zette Sonny dit jaar de stap naar een raceteam en vond daarbij zijn plek in de Ford Fiesta Sprint Cup Benelux. Meteen liet hij zich opmerken op de testdagen en wat volgde was een seizoen als 17-jarig groentje vol overwinningen.

Sonny’s liefde voor auto’s begon al op jonge leeftijd. Als kleuter herkende hij automerken door enkel en alleen naar hun wielen te kijken. Zijn eerste kennismaking met karting beleefde hij op vijfjarige leeftijd tijdens een gezinsvakantie in Lanzarote. Ook thuis speelden auto’s een grote rol. Zijn racesimulator was zijn favoriete speelgoed, en het was dan ook geen verrassing dat zijn ouders besloten zijn passie te ondersteunen. Voor zijn tiende verjaardag kreeg hij een tienrittenkaart voor FIK Worldkart in Kortrijk – voor Sonny het ultieme geschenk.

Met de paplepel

De liefde voor autosport kreeg Sonny met de paplepel ingegoten via zijn vader, een voormalige rallypiloot. Zijn eerste echte ervaring met racen volgde op zijn zestiende verjaardag: “Als cadeau van mijn moeder mocht ik testrijden in een auto uit de C1 Racing Cup op het Circuit van Croix-en-Ternois in Frankrijk”, vertelt Sonny. “Het voelde meteen vertrouwd, bijna zoals mijn ervaring op de simulator. Dat gaf me vertrouwen en smaakte naar meer.”

Eerste stappen

Na de testrit volgde een testdag met de Ford Fiesta’s op Circuit Jules Tacheny in Mettet. Het versterkte Sonny’s vastberadenheid om zijn droom na te jagen. Maar autosport is duur, en Sonny moest op zoek naar sponsors om zijn ambities waar te maken. “Elke race brengt een serieus kostenplaatje met zich mee”, legt hij uit.

Tijdens zijn debuutseizoen maakte Sonny als 17-jarige rookie indruk, ondanks zijn beperkte ervaring. De diverse trofeeën die hij behaalde zijn daar het tastbare bewijs van. Het afgelopen seizoen maakte hij de overstap van Oeste Racing, dat om persoonlijke redenen na twee wedstrijden besliste om uit de autosport te stappen, naar TDB Racing, onder leiding van Tomas De Backer. Naast een nieuw team kreeg Sonny de beschikking over een snellere wagen en een ervaren technisch team.

De Ford Fiesta waarmee Sonny racet, is geen gewone wagen. “Het is een speciaal omgebouwde versie, veel sneller dan de klassieke Fiesta die je op straat ziet,” legt Sonny uit. Met deze wagen reed hij races op prestigieuze circuits zoals Zandvoort, Spa en het TT Circuit in het Nederlandse Assen.

Tegenslagen

Hoewel Sonny zich snel aanpaste aan de hogere snelheid, verliep niet alles vlekkeloos. Vooral tijdens de race in Assen had hij te maken met pech: een kapotte motor en een defecte koppeling zorgden ervoor dat hij de trainingsritten miste. Toch gaf hij niet op. “Ik startte vol goede moed en eindigde in de eerste race als derde in het algemeen klassement en als tweede bij de juniors. In de tweede race won ik zelfs beide klassementen.”

Sonny hoopt zijn droom waar te maken en van racen zijn beroep te maken. Maar de financiële kant blijft een grote uitdaging. “Soms ontbreekt het budget om te racen. Afgelopen seizoen moest ik met pijn in het hart twee races laten schieten omdat ik niet genoeg sponsors had.” Wat 2025 brengt, blijft voorlopig onzeker. “De wil, interesse en motivatie zijn er zeker, maar alles hangt af van de financiële middelen die ik nog moet vinden. Wie interesse heeft in een sponsor- of partnership, mag mij steeds contacteren.”

Tijd voor reflectie

Momenteel geniet Sonny van de winterstop en van de titels die hij als 17-jarige in het afgelopen seizoen behaalde. Daarnaast bereidt hij zich voor op een nieuwe mijlpaal: zijn rijbewijs halen. “Met mijn voorlopig rijbewijs is het wel even wennen aan een ‘gewone’ auto”, lacht hij. Maar ik hou mij aan alle verkeersregels: racen en op de openbare weg rijden zijn twee gescheiden werelden.”

Met zijn vastberadenheid, talent en passie heeft Sonny Gevaert alle ingrediënten in huis om een succesvolle racecarrière op te bouwen. De komende jaren zullen bepalen of hij zijn droom waar kan maken.

Sonny volgen kan via Instagram of Facebook.