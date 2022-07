Skiffeur Tibo Vyvey niet in A-finale op WK U23

Een domper voor de Brugse roeier Tibo Vyvey die omwille van medische redenen zaterdagnamiddag niet kan starten in de A-finale in de lichte lichte skiff op het WK voor beloften U23 in het Italiaanse Varese.

Tibo Vyvey kende in aanloop naar die finale alvast succes. De roeier van KR Brugge zette zowel in de reeksen als in de halve finales de snelste tijd neer en kwalificeerde zich zo voor de finale van zaterdagnamiddag waar hij meteen als favoriet werd naar voorgeschoven voor een podiumplaats of misschien wel een wereldtitel. Die moet hij nu jammerlijk aan zich laten voorbijgaan.

Twee boten

Ondertussen raakte bekend dat ons land door twee boten zal worden vertegenwoordigd op het komende EK, dat vanaf 11 augustus van start gaat in het Duitse München. Tibo Vyvey is ook daarvoor geselecteerd, zij het als reserve voor de Belgische dubbeltwee die zal worden bemand door Niels Van Zandweghe als een andere Bruggeling en Marlon Colpaert uit Oudenburg.

Verder komt in München nog een dubbelvier in actie met Ward Lemmelijn, Tim Brys, Gaston Mercier en Ruben Claeys. Tristan Vandenbussche, een andere Brugse roeier, werd ingeschreven als vervanger. (ACR/ GF)