Sint-Pieters-Roos stunt op BK

Op de voorbije Belgian Open Air (BOA) in Sankt Vith heeft Sint-Pieters-Roos historie geschreven. Nog nooit behaalde de Koninklijke Schuttersvereniging uit de Violierstraat in Brugge zoveel medailles. Voorzitter Gilbert Hoef is zeer tevreden met het behaalde resultaat.

Sint-Pieters-Roos nam anderhalf jaar geleden zes nieuwe digitale schietstanden in gebruik, op de bovenverdieping van zijn lokaal. Dat werpt duidelijk vruchten af. “We zitten momenteel in een hoogconjunctuur, door de vele inspanningen, alsook het opleiden van onze schutters”, stelt de voorzitter. SPR telt momenteel ruim 80 leden van wie 27 jonger zijn dan 18 jaar.

Op het voorbije BK schoot Dirk Clement (62) uit Sint-Michiels goud in het luchtdrukkarabijnschieten opgelegd, waarbij het wapen op een steun ligt. “Ik verhuisde acht jaar geleden van Halle naar Brugge en heb hier het karabijnschieten ontdekt. Ik ben er vier jaar geleden mee gestart. De voorzitter heeft mij vrij snel opgepikt en voort gecoacht. Op eerdere BK’s werd ik twee keer derde en nu eerste. Dit jaar hadden we er hard naartoe gewerkt”, vertelt hij.

Bronzen medailles

Bij de benjamins was er in zijn laatste jaar in die leeftijdscategorie en tijdens zijn tweede deelname met karabijn aan een BK een bronzen medaille voor Chase Poppe (13) uit Brugge. “Een complete verrassing”, vindt hij. “Nooit gedacht dat ik zo hoog zou eindigen. Ik had goed geschoten. De vorige keer werd ik achtste. Nu ben ik overgeschakeld naar een nieuwe categorie, met vrijstaand schieten.”

Op het BK worden er over de categorieën heen, maar wel bij alle vrijstaande schutters, de drie beste resultaten per ploeg of club samengesteld. Ine Verschraegen (Oedelem), Elle Van Caeneghem (Sint-Kruis) en Sofie Vanneste (Assebroek), vijfde in finale D1, behaalden hiermee een knappe bronzen medaille.

“Individueel geraakte ik met luchtkarabijn 10 meter bij de junioren net niet in de finale met acht”, klinkt Elle. Ine kwam individueel in D1 in diezelfde discipline in actie. “Ik behaalde de finale en werd zevende.” (ACR)