Simon Mestdagh neemt afscheid van het competitief lopen: “In Valencia er eens alles uitgehaald”

Simon Mestdagh (33) behoorde in 2024 tot de tien beste marathonlopers in ons land. Dankzij zijn knappe prestatie in Valencia (2 u.17’14”) legde de atleet van Houtland AC net na zijn streekgenoot Koen Naert beslag op de negende plaats.

Simon deed al het BK in Eindhoven (2022). In april vorig jaar volgde Rotterdam. “Binnenkort stop ik competitief met lopen en wilde ik in Valencia er nog eens alles uithalen. Het scheelde overigens weinig of ik miste de start. Ik had een taxi geboekt om mij vanuit mijn overnachtingsplaats naar de start te brengen, zo’n 25 km, maar die kwam niet af.”

“Op het laatste moment heb ik dan met enkele andere deelnemers mee kunnen rijden. Gelukkig was ik super goed voorbereid en had ik voor een marathon niet veel opwarming nodig. Dankzij de begeleiding van mijn trainer Andy Ingelbrecht, waar ik al meer dan 20 jaar bij train, en de vele steun en opoffering van mijn vrouw Joyce De Vlieghere.”

Mits een beetje geluk volgt er voor Simon een EK-kwalificatie. “Voor België zijn het de eerste zes die in april aan het EK mogen deelnemen, overigens in eigen land, van Brussel naar Leuven. Als er zich forfaits voordoen schuif ik op. Naar ik heb vernomen doen Koen Naert en Bashir Abdi niet mee en sta ik nu voorlopig als eerste reserve. Als er nog een iemand afvalt, kan ik er misschien bij zijn. Het valt dus nog af te wachten.” Ook al omdat Simon en zijn vrouw eind april een eerste kindje verwachten.

Mooie afsluiter

“Ik ben nu nog ingeschreven voor de marathon van Rotterdam, in het zelfde weekend van het EK. Een van die twee wedstrijden doen, zou voor mij een mooie afsluiter zijn van het competitieve. Ik wil van het vaderschap niets missen en zet mij na de geboorte wat op de achtergrond. Nadien mezelf verbeteren zal er niet meer inzitten. Ik loop al mijn hele leven. Vanaf mijn zesde bij Sodibrug. Misschien maak ik mij daar opnieuw lid om dan als master aan de slag te kunnen.”

(AC)