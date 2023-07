Siebe Deconinck pakt provinciaal goud, Vlaams zilver en BK-brons

Hij is pas tien, maar stond op het BK dubbele minitrampoline voor de U12 al op het podium. Siebe Deconinck uit Middelkerke weet wat hij wil: Belgisch kampioen worden. Ondertussen droomt hij van grootsere dingen, maar hard blijven trainen is het belangrijkste.

Op het Belgisch kampioenschap dubbele minitrampoline in Brugge haalde de tienjarige Siebe in zijn leeftijdscategorie U12 brons. Eerder al had hij op het Vlaams kampioenschap zilver gewonnen en op het provinciaal kampioenschap goud. De talentvolle Siebe komt uit een sportieve familie. Moeder Jennifer (39) is al twaalf jaar sportfunctionaris in Oostende en is atletiektrainster bij MACW, vader Jouri is een loop- en fietsfanaat. Broers Mathis (6) en Liam (3) volgen in Siebes sportieve spoor.

Tien uren per week

“Ik heb veel sporten geprobeerd: atletiek, tennis, voetbal, basketbal, zwemmen en turnen”, vertelt Siebe. “Uiteindelijk heb ik gekozen voor turnen. Ik heb tumbling gedaan bij Wim van Turnclub De Zeester in Oostende. Maar dat vond ik gevaarlijk en dan ben ik overgeschakeld naar springen op de dubbele minitrampoline. Ik ben lid van Serena Middelkerke. Eerst trainden we in sporthal De Branding in Middelkerke. Ik woon dicht bij turnhal de Bamburg in Lombardsijde en nu kan ik daar trainen, in de nieuwe turnhal. We trainen vier dagen per week, meer dan tien uren, onder leiding van trainers Hjalmar Casteleyn, Amber Ramoudt en Stefanie Depreitere. Ze geloven in mij en steunen me voor honderd procent.”

“Onlangs heb ik ook eens op de grote trampoline getraind, in Oostende. Het verschil is dat je een lange reeks van acht spongen moet maken. Het is veel moeilijker wat concentratie betreft, met dubbele salto’s, ook met schroef, voor- en achterwaarts. Nu, elke training is belangrijk voor de ontwikkeling van de techniek en de concentratie. Dankzij de hulp van de trainers heb ik meer en meer zelfvertrouwen gekweekt. Dat heb je nodig om op hoger niveau te presteren.”

Oudere tegenstanders

“Op het provinciaal kampioenschap in Jabbeke won ik goud, en ik hoopte ook Vlaams kampioen te worden in Hulshout, maar moest tevreden zijn met zilver. De tegenstanders waren ouder en hadden meer ervaring, net als op het BK in Brugge, waar ik toch nog brons kon pakken. Ik blijf volgend jaar in dezelfde categorie en hoop met de nodige training beter te doen en misschien ook kampioen te worden.”

“Ik blijf me voorlopig concentreren op de dubbele minitrampoline. Alles wat ik bijleer op de grote trampoline in Oostende, kan ik ook uitvoeren op de dubbele mini in Lombardsijde. Mijn trainers bij Serena gaan daar niet mee akkoord, maar we zien wel. In juli is er rust, en in augustus hervatten de trainingen. Het accent zal liggen op dubbel-dubbel reeksen, schroeven en techniek verbeteren. Ik moet ook hard werken aan mijn afsprong. Het is heel moeilijk om in blok te landen, zodat je sprong volledig afgewerkt is. Blijven trainen is de boodschap.”

Topsportschool

Siebe gaat later wellicht naar de topsportschool om zich verder te bekwamen in de trampolinesport.

“Ik ben fan van de Amerikaan Ruben Fadilla”, zegt hij. “Ruben is een olympisch kampioen en artiest op de DMT, de trampoline en de tumblingmat. Wat die kan, daarvan kan ik alleen maar dromen. Voorlopig toch! Een Belgische titel ligt zeker in mijn bereik, en dan kan ik dromen van een Europese titel, een wereldtitel en een olympische titel. Hopelijk zijn dromen voor mij geen bedrog!”