Seyran Kroyan wil Filou Handbalclub Izegem in BENE-League houden: “Het verschil is enorm groot, maar we kunnen er geraken”

Filou Handbalclub Izegem speelde vorige zaterdag de vierde wedstrijd van het nieuwe avontuur in de BENE-League, tevens de tweede thuiswedstrijd. Leider Visé, een van de topfavorieten voor het kampioenschap, kwam op bezoek in De Krekel, met een 26-32 nederlaag als resultaat. Coach Seyran Kroyan ziet zijn ploeg wel iedere wedstrijd beter worden. “En als onze vele geblesseerden terug zijn, wordt het helemaal anders.” Al acht hij jaarlijkse versterking wel noodzakelijk om in de BENE-League te blijven.

Seyran Kroyan trainde vorige jaar Handbalclub Evergem en werd midden januari door het toenmalige HBC Izegem aangetrokken om hen dit jaar in eerste nationale te coachen. Maar dat werd dus – ietwat onverwacht – de BENE-League.

“Het is sowieso een veel hoger niveau in BENE-League dan in eerste nationale”, zegt de 57-jarige Seyran Kroyan uit Kontich. “Een enorm groot verschil, maar het is haalbaar voor ons. Dat heb ik al twee, drie keer gezegd. We hebben gewoon tijd nodig. Het is nog maar de vierde wedstrijd en stap per stap zien we wel waar we dit seizoen geraken. Elke wedstrijd is beter en beter. We moeten gewoon blijven werken.”

“Het is niet de bedoeling om hier meteen potten te breken. In de tweede ronde moeten we hetzelfde niveau zien te halen als de andere ploegen in de competitie. We hebben momenteel ook nog heel wat geblesseerde spelers, waardoor we nog niet ons beste spel hebben kunnen brengen. We zijn nog niet compleet, en ik hoop dat dit vanaf volgende maand wel zo zal zijn. Als zij terug zijn, zal het al helemaal anders zijn, een ander spel, meer variatie en mogelijkheden. Chapeau aan de jongens voor wat ze al hebben laten zien, zo vroeg in het seizoen. Ze zijn er allemaal klaar voor om op dit niveau te spelen. Ze trainen uitstekend en luisteren goed. Karakter is belangrijk in handbal, en dat hebben we in overvloed.”

Kracht en snelheid

Seyran heeft heel wat ervaring en kan deze nog vrij jonge, kwalitatief sterke ploeg zeker wat bijbrengen. Hij was onder meer bondscoach van zijn thuisland Armenië, en trainde er een aantal ploegen. Bovendien was hij ook al actief in België en Nederland, en kent dus beide competities. “Het grootste verschil tussen de BENE-League en eerste nationale zit hem in de snelheid en de kracht. Daarbovenop is de kwaliteit van het handbal gewoon veel beter. Maar wij hebben ook geen trage ploeg. Binnen twee maanden zullen we als ploeg al veel verder staan.”

“Stap per stap worden we een ploeg, worden we collectief beter. Ik zie dat ons spel iedere wedstrijd beter wordt. Wij leren nadenken waarom we alles moeten doen. We verbeteren telkens ons samenspel en leren uit onze fouten.”

“Het is dit seizoen dan ook de bedoeling om het behoud in BENE-League te kunnen verzekeren. En ik heb mijn woord gegeven dat wij niet de laatste ploeg in het klassement zullen zijn. Ik geloof erin en vraag ook van mijn spelers om in zichzelf te geloven. In de kwaliteiten die ze hebben om er een succesvol seizoen van te maken.”

Elk jaar versterken

Seyran gelooft dat dit Izegem een vaste waarde kan worden in de BENE-League. Maar daarvoor zal de club jaar na jaar versterkingen moeten binnenhalen, stelt hij: “Ik denk wel dat Izegem de komende jaren in de BENE-League kan blijven uitkomen, en zich tot een vaste waarde kan ontwikkelen. Elk jaar moeten er sowieso nieuwe spelers komen, moet er versterking komen. Wat we nu hebben, is nog niet genoeg, maar we komen er wel. We kunnen nog sterker zijn, nog beter zijn, maar sowieso moeten we meer wisseling hebben als we al naar volgend seizoen willen kijken. Versterking is altijd nodig. Dat is ook zo voor de andere ploegen. Maar met deze jongens beginnen we er dit seizoen aan, en we zullen kwalitatief handbal demonstreren.” (RV)