Serge Van Belle (57) voor ons land naar World Cup G-darts

Van 22 tot en met 24 november heeft in het Nederlandse Assen door World Para Darts (WPD) de World Cup plaats. Van over heel de wereld wordt op vrijdag gestreden in open dubbel, zaterdag in het teamevent en in het singletornooi op zondag. Serge Van Belle uit Zwankendamme maakt deel uit van de Belgische selectie.

Op het officiële WK is ons land volgens hun ranking met een B- en een A-ploeg actief. Op het hoogste niveau zittend is Serge Van Belle (57) momenteel tweede na Vincent D’hondt uit Passendale. Staand wordt de lijst aangevoerd door Kurt Vandekerckhove uit Torhout voor Danny Paspont. Jurgen Vercammen is bondscoach van dit team in navolging van Bruggeling Ferdie Boffel. “Het is de derde keer dat we met België aan die World Cup meedoen. De vorige twee keer was het in Oostende, waar Vincent zowel in enkel als in dubbel, samen met mij, wereldkampioen werd. Uiteraard gaan we samen proberen om die titel proberen te verdedigen. Als we gooien zoals in de laatste twee tornooien zie ik ons wel kans maken. Ook met het landenteam kunnen we iets positiefs neerzetten om onze titel te verlengen”, klinkt Serge.

Andere doelen

Individueel staat D’hondt op één. Zijn palmares is indrukwekkend. “Bij het gooien dien ik mij meer te corrigeren om mijn evenwicht te bewaren, maar ik heb hem in het verleden al kunnen verslaan. Op de beslissende momenten blijft Vincent wel rustiger. Ik ben een beetje vlugger verstrooid”, aldus Serge. “Ik heb nog werkpunten. Dit jaar kende ik een beetje een mindere periode. Het wilde maar niet lukken en dan forceer je van alles. De laatste maanden ben ik terug op de goede weg. Het zal afhangen van de vorm van de dag. Darts is ook voor ons in een rolstoel mentaal een zware dobber”, weet Serge, die in Aalst en Menen in competitie gooit, alsook in Brugge bij Team Logghe in Tom Dooley. Sportief heeft hij nog andere doelen. “Ik heb een ingreep aan beide handen achter de rug en voel mij klaar om nog eens de Dodentocht te doen. Misschien op termijn ook een Ironman.” (ACR)