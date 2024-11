Serge uit Brugge en Vincent uit Passendale zijn wereldkampioen G-darts

De World Para Darts (WPD) organiseerde het voorbije weekend de World Cup ofwel het officiële WK in de Bonte Wever in het Nederlandse Assen. Liefst negentien teams uit verschillende landen verschenen aan de werplijn. In totaal deden 113 spelers mee aan de singletoernooien en streden 21 rolstoelkoppels en 31 staande koppels om de World Cup-titels. Dit jaar waren er bijvoorbeeld Zuid-Afrika en IJsland die voor het eerst meededen.

Omdat het tornooi zaterdag uitliep werd zondag verder gegaan met de landenwedstrijd. In de A-ploeg, op het hoogste niveau zittend, vormde Bruggeling Serge Van Belle een duo met Vincent D’hondt uit Passendale.

Staand werd de lijst aangevoerd door Kurt Vandekerckhove uit Torhout voor Danny Paspont. Jurgen Vercammen fungeerde als bondscoach. Dit Belgische team deed het overigens voortreffelijk en behaalde de wereldtitel na een spannende strijd met 9-8 tegen Engeland B. Vincent D’hondt zorgde voor winst in de allesbeslissende zeventiende leg.

Eerder op het tornooi mocht het duo Van Belle / D’hondt de wereldtitel vieren in koppel zittend, na winst tegen een Duits duo. De West-Vlamingen gaven geen leg af en versloegen Nesse en Köhn met 4-0.

(ACR)