Seppe en Loïc nemen deel aan WK moderne dans in Servië:“Met onze eigen choreografie”

Voor Loïc Vandromme uit Watou en Seppe Beugnies uit Poperinge zitten spannende tijden aan te komen. Op 28 november nemen ze deel aan het wereldkampioenschap moderne dans in Servië. Ze zijn volop aan het trainen en de choreografie aan het finetunen, een choreografie die ze overigens zelf bedachten. De muziek, de dans en de outfits zijn volledig hun eigen keuze.

Voor Seppe Beugnies (18) en Loïc Vandromme (17) zit dansen al heel lang ingebakken in hun dagelijkse leven. Seppe danst al sinds het derde kleuter, Loïc sinds het derde leerjaar. “We leerden elkaar kennen in Body Fit”, beginnen de jongens te vertellen. “We volgden er les en dansten samen in de verschillende dansgroepen van Body Fit. Vorig jaar legden we een zeer mooi parcours af en werden we Vlaams kampioen, haalden brons op het Belgisch kampioenschap en eindigden we vierde op het Europees kampioenschap.”

Geschikt nummer

“Onze derde plaats op het Belgisch kampioenschap was goed voor een kwalificatie voor het wereldkampioenschap”, vervolgen Seppe en Loïc. “Dit gaat niet elk jaar door, maar nu in 2024 dus wel. Deze keer in Servië. We dansten voorheen vaak in groep, maar nu in duo. Het is uitzonderlijk dat twee jongens samen een duo vormen voor het kampioenschap.”

“Elk competitiejaar dansen we een andere choreografie. Dus we gingen in april aan de slag om iets uit te werken voor dit nieuwe jaar. We gingen op zoek naar een geschikt nummer. Het moet enerzijds een nummer zijn waarop we kunnen dansen, maar we moeten het vooral ook voelen. Eens het nummer gekozen is, gingen we aan de slag met het zoeken naar bewegingen. Dit zijn dingen die we zelf bedenken, die we online vinden enzovoort. We hebben ondertussen al heel veel aangepast en gewijzigd. Je kan in feite een choreografie ook laten maken door anderen en aankopen, maar wij vonden het leuker om deze zelf te maken.”

Goeie concurrentie

“In de zomermaanden hebben we veel getraind, maar nu is het wat moeilijker om de agenda’s samen te krijgen (Seppe studeert in Gent en Loïc volgt een dansopleiding in Roeselare, red.). We dansen ondertussen allebei bij Una Vez Dance Studio in Lichtervelde. Er zijn vijf duo’s in België die deelnemen aan het wereldkampioenschap. Hoeveel duo’s er over alle landen heen zullen deelnemen, weten we niet. Dat gaan we pas het moment zelf weten. De meeste van de Belgische duo’s kennen we en zij zijn alvast goeie concurrentie. De categorie is gemengd, maar het gebeurt maar zelden dat een duo bestaat uit twee jongens. Dit kan in ons voordeel spelen, maar ook in ons nadeel.”

“Uitzonderlijk dat twee jongens samen een dansduo vormen”

“Het wereldkampioenschap vindt plaats op donderdag 28 november, maar ons verblijf zal kort zijn. We vertrekken de woensdag en keren de vrijdag al terug. Onze ouders gaan mee. We deden een verkoopactie om wat geld in te zamelen om onze reis te bekostigen. De wedstrijd zal te volgen zijn via livestream op de site van het wereldkampioenschap. We kijken nog of we dit ook kunnen tonen via onze eigen Facebookpagina ‘ourroad2Serbia’. Deze pagina hebben we gemaakt om onze vrienden en fans op de hoogte te houden van onze voorbereidingen.”

Symbolische titel

“We zijn niet de enigste Poperingenaars die meedoen aan het wereldkampioenschap. Emma Deneckere doet mee in de categorie modern solo Junior. Ilaya Ghelhof en Jolien Deneckere doen mee in de categorie modern duo junior. Zij dansen namens Body Fit. Wij dansen namens Una Vez Dance Studio, in de categorie modern duo Jeugd. Poperinge is alvast goed vertegenwoordigd. Als we een titel binnen halen, is dat een symbolische titel. We krijgen een beker of medaille en daar stopt het. Onze deelname vinden we best wel spannend. We kregen zeer veel positieve reacties en leven toe naar het moment.”

“En na het kampioenschap werken we gewoon ons dansseizoen verder af. Er staan nog verschillende wedstrijden in verschillende danscircuits op het programma. Van een zwart gat zal er geen sprake zijn”, besluiten Seppe en Loïc.