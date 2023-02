Senne Houthoofd is Belgisch kampioen badminton in dubbel

In het weekend van 4 en 5 februari werd in Gembloux het Belgisch kampioenschap badminton elite betwist of voor de spelers met niveau 1-2. Er werd in vijf categorieën gespeeld. In gemengd dubbel was Senne Houthoofd (21) uit Izegem en lid van de plaatselijke badmintonclub goed voor een nationale titel, in dubbel gemengd met Lise Jaques uit Wezemaal.

In de finale versloegen zij tevens een half West-Vlaams duo. Marie Demeyere uit Deerlijk, die voor de eerste keer samen speelde met Tim Van Herbruggen (Lokerse BC). Het werd 15-21, 22-20 en 21-14 in het voordeel van Houthoofd en Jaques.

Lisa Demeyere, tevens lid van DZ99, speelde op haar beurt de finale in het enkelspel bij de dames. Zij moest zich net als haar zus Marie tevreden stellen met zilver na verlies in de finale tegen Clara Lassaux (21-12 en 21-10), van Rixensart BC. Lassaux was in Gembloux eerste reekshoofd en de jaren ervoor tevens finaliste.

De enkeltitel bij de mannen ging naar Elias Bracke. Freek Golinksi en Patryk Szymoniak grepen het goud in dubbel. Lien Lammertyn en Lise Jaques, beiden van de badmintonclub uit Herent, waren goed voor de eerste plaats in de dubbel bij de dames. Jaques heeft ondertussen meer dan tien Belgische titels op zak. (ACR)