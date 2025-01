Sandrine Tas staat na de 500 en 3.000 meter knap zesde in allroundcompetitie op EK schaatsen

Sandrine Tas bezet na de races van zaterdag op de Europese kampioenschappen schaatsen in het Nederlandse Heerenveen de zesde plaats in de allroundcompetitie.

Titelverdedigster Antoinette Rijpma-De Jong uit Nederland voert na de 500 en de 3.000 meter het klassement aan (met een totaal van 78.768). De Nederlandse Joy Beune (tweede met 79.375) en de Italiaanse Francesca Lollobrigida (derde met 79.761) volgen. Naast dit drietal maken ook de winnares van de 3.000 meter, de Noorse Ragne Wiklund (3:59.43) die voorlopig vierde staat (80.065), en de Nederlandse Merel Conijn (vijfde met 80.096) nog kans op een podiumplaats.

Dat perspectief lijkt Tas (zesde in 81.375) door haar achterstand niet te hebben. Het tussenklassement betekent normaal wel dat ze voor het eerst in haar carrière bij het EK een volledige vierkamp kan afwerken. Na de 1.500 meter van zondag mogen de beste acht van het continent voor een vol Thialf de 5.000 meter schaatsen.

Tas legde een goede en regelmatige 3.000 meter op het ijs. Met 4.08.07 (zesde) kwam de 29-jarige rijdster uit Oostende dicht bij haar beste tijd. De Duitse Josie Hofmann bleek een passende sparringpartner, die in de twee laatste ovalen moest buigen.

Tas had daarvoor een solide 500 meter gereden. Haar 40.03 op matig ijs was goed voor de achtste plaats. De sprint van de allrounders was een prooi voor Rijpma-De Jong (38.50).