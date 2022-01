Sandrine Tas opgevist voor 500, 1000 en 1500 meter: “Een eer waar ik op had gehoopt”

Snelschaatsster Sandrine Tas leek op de komende Olympische Winterspelen in Peking enkel te zullen aantreden op de massastart. Maar de West-Vlaamse werd alsnog opgevist voor de 500, 1000 en 1500 m. “Dit is toch een eer, al had ik er wel op gehoopt”, vertelde ze na de bekendmaking van de Belgische selectie.

“De afgelopen weken heb ik nog getraind op die afstanden, in de hoop dat ik ze nog zou mogen afwerken in Peking”, aldus Tas, die met haar skeelerverleden een voorliefde heeft voor de massastart. “Dit wereldbekerseizoen heb ik me op een van de drie massastarts kunnen plaatsen voor de finale. Dat zal ik in Peking ook proberen, al zal het kantje boord zijn. Ik probeer me niet echt vast te pinnen op een plaats, maar op de kwaliteit van mijn wedstrijd.”

Indrukwekkend palmares

Tas heeft net als Bart Swings een indrukwekkend palmares in het skeeleren. “In die sport had ik zo goed als al mijn doelen bereikt. Maar jammer genoeg kon ik in het skeeleren mijn olympische droom niet waarmaken. Bart en ik hebben dezelfde achtergrond, maar hij heeft veel meer ervaring in het schaatsen. Alle problemen die bij het overschakelen komen kijken, heeft hij ook al meegemaakt. Hij is een van de beste schaatsers ter wereld in de massastart. Ik kan veel van hem leren en Bart heeft me al veel geholpen.”

Ruim twee jaar geleden schaatste Tas pas haar eerste wereldbekerwedstrijd. “Ik vind het snelschaatsen een mooie nieuwe uitdaging. In het skeeleren was ik vaak de topfavoriet, dat is nu niet meer het geval en is toch ook wel een verademing. Ik ben veel gemotiveerder op training.”

Na een erg druk wereldbekerprogramma werd Tas op het voorbije EK afstanden in Heerenveen 15e op de 500 meter, voor de 1500 m en de massastart meldde ze zich af. “Dat was de juiste beslissing, ook al was het moeilijk. Ik voel me intussen al veel beter”, besloot ze.