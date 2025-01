Sandrine Tas opent met Belgisch record op vijf kilometer op WB schaatsen in Canada

Sandrine Tas is vrijdag de wereldbekermanche schaatsen in het Canadese Calgary begonnen met een Belgische record. In de B-groep van de 5.000 meter eindigde Tas als tweede in 7:00.63.

Dat is ruim drie seconden sneller dan het oude record, dat met 7:03.69 sinds 20 november 2015 (Salt Lake City) op naam stond van Jelena Peeters. Tas verbeterde haar tijd, die ze twee weken geleden tijdens het EK in Heerenveen neerzette (7:12.24). Dat was de allereerste vijf kilometer in haar carrière.

Alleen de Duitse Josie Hofmann (6:58,09) was sneller dan de Oostendse schaatster. De Canadese Laura Hall werd in 7:03.35 derde. Tas startte in het laatste kwartet en reed een goed uitgebalanceerde race. Haar rechtstreekse tegenstandster was Hall, die een tijd van 7:07.22 had staan.

De Olympic Oval van 1988 staat nog steeds bekend als een piste waar scherpe tijden, zelfs wereldrecords, mogelijk zijn. Sinds de opening in 1987 waren dat er 154. Maar de baan in Calgary is sterk in verval geraakt. Desondanks werden er in de eerste race van het weekend, mede dankzij het werk van de ijsmeesters, 21 persoonlijke toptijden genoteerd.

Met een onderhoudsbeurt wordt de Oval niet gered. Aan de koelinstallatie is decennialang niets gedaan. Het buizensysteem onder de baan lekt al jaren. De renovatie zou ongeveer 40 miljoen euro vergen. Het is onduidelijk waar dat geld vandaan moet komen.