Sandrine Tas en Bart Swings beginnen in Hamar met klasseringen in de top

Sandrine Tas en Bart Swings hebben de Europese kampioenschappen schaatsen voor allrounders in het Noorse Hamar geopend met klasseringen in de top. Tas eindigde op de 500 meter als vijfde (van vijftien) in 40.35. Swings noteerde bij de mannen de vierde tijd (van veertien): 37.00.

Tas moest het alleen opknappen. Als gevolg van een oneven aantal rijdsters verscheen ze solo in de piste. Dat is lastig voor een vroegere inline skater die zich graag op de tegenstandster oriënteert. Snelste allrounder op de kortste afstand was de Nederlandse Antoinette Rijpma-De Jong in 38.55.

Swings schaatste tegen de Fransman Timothy Loubineaud, net als de Belg in de zomer een skeeleraar. Op matig ijs bleef hij net een halve seconde verwijderd van zijn beste tijd. Loubineaud reed met 38.61 zelfs een persoonlijk record. Winnaar van de 500 meter werd de Nederlander Patrick Roest: 36.45.

Later zaterdag schaatsen de vrouwen de 3.000 en de mannen de 5.000 meter.