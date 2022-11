Ryan Lodens uit Knokke-Heist doet er nog een wereldtitel in jiujitsu bij

Nadat hij maandag reeds wereldkampioen werd met zijn broer Ian greep Ryan Lodens (22) uit Knokke-Heist de dag nadien naar een nieuwe wereldtitel in de categorie Duo Mixed Adults, samen met de Antwerpse Paolina Jansen Buonsenso.

Het duo versloeg in de finale Montenegro, zij het zeer nipt met 730-720, nadat ze eerder in hun poule Italië, Duitsland en Roemenië opzij hadden gezet. Voor Ryan is het bij de jeugd en de volwassenen samen zijn tiende wereldtitel. Een groot deel van zijn successen in duo gemengd behaalde hij tot vorig jaar samen met Marion Decrop uit Bredene.

Omdat zij omwille van een blessure moest stoppen vormde Ryan als lid van Ippon Zwijndrecht een nieuw duo met Paolina Jansen Buonsenso van de Antwerpse club Ikji Ryu, waarmee hij tevens een duo vormde tijdens de topsporttrainingen.

(ACR/ GF)