Rust Roest Brugge organiseert BK Trampoline en Tumbling: “Acht containers vol met materiaal”

In het pinksterweekend heeft in Sport Vlaanderen in Assebroek drie dagen lang het BK op A- en B-niveau in tumbling, dubbele mini, trampoline en trampoline synchroon plaats. “Dit wordt voor ons een heuse uitdaging, een zeer grote organisatie met heel veel deelnemers”, vertelt coach Koen Van Maele van Rust Roest Brugge.

Vorig jaar was er een groot BK in Gent waar alle turndisciplines samen aan bod kwamen. In het pinksterweekend is dat opnieuw in Libramont met uitzondering van trampoline. Hiervoor wijkt de Gymfed uit naar Sport Vlaanderen in Assebroek. “Omdat het trampoline specifieke eisen nodig heeft is beslist om alle trampolinedisciplines apart te houden”, weet Van Maele. “Het moet stil zijn bij het synchroonspringen, de belichting moet goed zijn en qua hoogte moet de zaal minstens twaalf meter zijn.”

Het BK wordt georganiseerd door Rust Roest Brugge onder leiding van Jinne Mahieu en gesponsord door Janssen-Fritsen. Er komen acht containers vol met het nodige materiaal. “Wij moeten als club alles klaar zetten. De logistieke ondersteuning komt vanuit de federatie. In de zaal komt er voor de eerste keer een groot tv-scherm van acht op drie meter en er zijn rookkanonnen bij het aankondigen van de gymnasten.”

Vorige week had in Essen het Vlaams kampioenschap plaats. Daar zijn de meeste leden in het trampolinespringen van Rust Roest Brugge geslaagd, zodat ze voor het BK geselecteerd zijn. “Het gaat om A- en B-niveau in de diverse leeftijdscategorieën. Van onze turnkring is er een deelname van ongeveer twintig gymnasten. Vooral op de dubbele mini zijn er veel en beloofd het een spektakel te worden met onze Europese kampioenen en medaillewinnaars”, klinkt Van Maele.

WK-selectie

Ondertussen heeft Brent Deklerck uit Sint-Andries al zijn selectie op zak voor het WK in november in het Engelse Birmingham. “Dat is alvast een geruststelling voor hem. Bij de seniores is hij een stuk beter dan de rest en torenhoog favoriet. Hij kan op het BK twee keuzes maken: springen zonder risico’s wat garant staat voor een Belgische titel ofwel kan hij iets nieuws uitproberen, met de kans dat het verkeerd loopt.”

Clubgenoten Sigurd Luyckx en Khassim Touree zullen te duchten tegenstanders zijn. Bij de jongeren is het uitkijken naar onder andere Laure Mestdagh en Corneel De Gryse. Op zaterdag 27 mei wordt alles afgewerkt binnen het A-niveau, op zondag 28 mei volgt het B-niveau en op maandag 29 mei is er A- en B-niveau, maar enkel dubbele mini. (ACR)