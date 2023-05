Roeiers Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert 13de op EK

Op het Europees kampioenschap roeien in het Sloveense Bled is de West-Vlaamse lichte dubbeltwee dertiende geworden. Bruggeling Niels Van Zandweghe (KRCG) en Marlon Colpaert uit Oudenburg (KRNSO) geraakten niet verder dan de C-finale die ze vrijdagnamiddag wel wonnen en wat hen alsnog een eervolle dertiende plaats opleverde.

Een top twaalf zat er niet in voor Van Zandweghe en Colpaert die donderdag een slechte dag hadden. Ze moesten zich na de series tevreden stellen met een plaats in de herkansingsrace diezelfde dag plaatshad. Ze werden na een minder goede loting slechts vierde. De C-finale konden ze in tegenstelling tot de dag ervoor kruiden met veel enthousiasme en vechtlust. “De komende dagen gaan we zoeken naar de oorzaak van het ietwat tegenvallende resultaat. We onthouden vooral de manier waarop deze race gewonnen werd en kijken uit naar de volgende Wereldbeker”, klinkt het.

Het West-Vlaamse duo kwam na 500 meter als vijfde door, maar roeide halfweg al op de tweede plek met een achterstand van minder dan twee seconden op de Britten Flockhardt en Jones. Dankzij de snelste tweede wedstrijdhelft van het hele veld grepen Van Zandweghe en Colpaert nog de zege, met drie seconden voorsprong op de Turken Gok en Cakmak.

Stage naar Varese

De Belgian Sharks trekken op stage naar Varese, om zich voor te bereiden op de World Cup II die daar plaatsheeft van 16 tot en met 18 juni. Van Zandweghe en Colpaert weet wat hen te doen staat en hopen daar beterschap en progressie vast te stellen. Nog op het EK in Bled komt Bruggeling Tristan Vandenbussche in actie in een dubbel twee met Gentenaar Aaron Andries. De beloftewereldkampioenen werden in de series tevens naar de herkansingen verwezen, maar deden het daarin prima en finishten als tweede. Zij zijn dus goed voor een plaats in de halve finales. Deze worden zaterdagvoormiddag geroeid. Een plaats bij de eerste drie levert de dubbeltwee een A-finale op. (ACR)