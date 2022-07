Roeier Tibo Vyvey uit Brugge behaalt zilver op Wereldbeker in Zwitserland

Op de derde en laatste Wereldbeker roeien in de Rotsee in het Zwitserse Luzern bereikte Tibo Vyvey (KR Brugge) zaterdagmorgen de finale in de lichte skiff. In die eindstrijd met zes in de namiddag werd hij tweede. Zes weken geleden tijdens de World Cup I in Belgrado was hij goed voor goud. +

Deze prestaties tussen ‘de grote mannen’ moet de 21-jarige roeier uit Sint-Andries alvast vertrouwen geven voor zijn deelname aan het WK U23 van eind deze maand in het Italiaanse Varese, wat zijn hoofddoel is dit jaar en waar hij reeds woensdag ter voorbereiding naar toe trekt.

In Luzern gingen de Belgian Sharks in vier verschillende boten op zoek naar een bevestiging van hun mooie prestaties in Belgrado. Het was echter Tibo Vyvey die zich als enige Belg, onder begeleiding van Piet Graus als zijn persoonlijke coach, voor de A-finale kon plaatsen. Vrijdag stak hij er reeds met kop en schouder bovenuit en roeide hij gecontroleerd als eerste gedurende de ganse race naar de zege in de eerste reeks, voor twee Urugyanen in 7:08’32”.

In de halve finale was Vyvey iets sneller en finishte hij opnieuw als eerste in 6:58’34”, een halve minuut eerder dan de Australiër Oscar McGuinness. Rajko Hrvat, die in Belgrado goed was voor zilver, behaalde de derde finaleplaats. In de finale die enkele uren later plaatsvond had de Bruggeling nog een goede eindsprint. Van een gedeelde vierde plaats halfweg eindigde hij als tweede in 6:48’72”. Tibo moest enkel de 28-jarige Ier Paul O’Donovan (6:47’15”) laten voorgaan. Die won eerder ook al goud voor zijn land in de lichtgewicht dubbeltwee op de Olympische Spelen in Tokio.

Niels Van Zandweghe (Brugse TR) en Marlon Colpaert (KRNS Oostende) vormen nu een lichte dubbeltwee. Zij kregen in de reeksen met twee Italiaanse boten meteen een zware tegenstand. Ze eindigden als vierde, maar via winst in hun herkansing konden de West-Vlamingen toch een stek in de halve finale bemachtigen. Daarin werden ze vijfde en doen ze zondagmorgen de B-finale naast Nieuw-Zeeland, Spanje, Portugal, Tsjechië en Australië.

Het jonge duo Tristan Vandenbussche uit Brugge (21) en Gentenaar Aaron Andries (21) roeien in een zware dubbeltwee en hebben deze zomer net als Vyvey het WK U23 op het oog. Andries, vorig jaar Europees en vicewereldkampioen bij de U19 in skiff en Vandenbussche, zilver op het junior WK in 2019, lieten met winst in hun herkansingsrace zien dat hen een veelbelovende toekomst wacht. In de halve finale eiste Australië de eerste plaats op. Tristan en Aaron kwamen als vierde over de meet op drie seconden van hun voorligger Spanje. Met een zevende tijd kunnen zij vol vertrouwen naar de B-finale van zondag trekken.

Nog in Luzern is er die dag een B-finale voor de Belgische M4x met Ruben Claeys, Ward Lemmelijn, Gaston Mercier en Tim Brys nadat ze eerder zesde werden in de halve finale.

(ACR/ GF)