Robin Samyn (HBC Izegem) geselecteerd voor Red Wolves: “Ik wil de kans niet laten liggen om mij te bewijzen”

In aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden van 8 maart in Hasselt tegen Griekenland en van 12 maart in Griekenland maakte bondscoach Yérime Sylla zijn selectie bekend. Daarbij hoort ook de talentvolle Robin Samyn van HBC Izegem.

“Het klopt dat ik werd geselecteerd voor de Red Wolves”, opent de 22-jarige pivot Robin Samyn die ondertussen van Izegem naar Kortrijk verhuisd is. “Ik speelde een aantal jaren bij de nationale jeugdselecties M18 en M20 en hoopte wel ooit een kans te krijgen bij het seniorenteam. Dat wordt dus werkelijkheid begin maart. Ik had het niet meteen verwacht omdat ik momenteel actief ben in eerste nationale en niet in Beneliga of in een buitenlandse ploeg. Ik zal de enige speler zijn die van een ploeg komt uit de Belgische eerste nationale. Desondanks wil ik de kans zeker niet laten liggen om me te proberen bewijzen en te tonen wat ik kan.”

“Mijn kansen inschatten om in de definitieve selectie te geraken, was moeilijk. Het is namelijk zo dat ik nog nooit echt een waardemeting heb kunnen doen bij het seniorenteam. Mijn rechtstreekse concurrenten op de cirkelpositie zijn Vancosen en Ooms. Beide pivots zijn zeer sterke spelers. Ooms is al enige jaren actief als professionele handbalspeler in de Franse competitie. Vancosen is een vaste waarde in een van de topploegen binnen de Beneliga competitie (Visé). Ik ben natuurlijk een stuk jonger dan beide concurrenten, wat ervoor zorgt dat ik nog ervaring mis, maar hopelijk kan ik tonen wat ik kan.”

Buitenlands avontuur

“Vertrekken naar het buitenland om een handbalavontuur te starten, is natuurlijk een kinderdroom die werkelijkheid wordt. Een drietal jaar geleden kreeg ik de kans om naar het centre de formation te gaan van PSG. Dit hebben ik toen niet gedaan omdat ik nog geen diploma had. Vandaag ligt dat anders. Natuurlijk is vertrekken naar het buitenland om daar een handballeven te leiden allesbehalve een kleine stap. Ik heb vast werk als vastgoedmakelaar, een vriendin, een woning, een vriendenkring… Dit maakt zo’n beslissing moeilijk, natuurlijk. Maar er zijn nog geen concrete gesprekken geweest met buitenlandse teams, dus er ligt nog niets vast.”

“Vertrekken naar het buitenland is een grote stap”

“Mijn ambitie binnen handbalclub Izegem is om zo snel mogelijk de stap te zetten naar de hoogste klasse met het team. Ik wil het beste van mezelf blijven geven op elke training en wedstrijd om zo mijn steentje bij te dragen aan ons teamdoel. Mijn ambitie binnen het nationale team is om toch ooit een interland – of meerdere – te mogen spelen. Ik zal hier zeker en vast voor blijven werken.”

Goede waardemeting

“De interlands tegen Griekenland zullen een goede waardemeting zijn voor het komend EK. Gezien de eerste deelname ooit van België aan een WK handbal die begin 2023 plaatsvond, is er toch wat meer media-aandacht gevloeid richting het handbal. Hopelijk kunnen we daar gebruik van maken en deze trend en de opgedane ervaring omzetten in een goede wedstrijd tegen Griekenland. De doelstelling van de Red Wolves is om stap per stap te evolueren naar een hoger niveau. Gezien de Europese competitie zeer sterk is, is het niet evident grote stappen te zetten op een EK als relatief klein handballand. We hopen dit te kunnen veranderen door te blijven trainen en vechten.” (RV)