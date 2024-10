Robin Dewaele in nationale selectie U17: “Het doel is het Four Nation-tornooi”

Robin Dewaele van Besox Handbalclub Izegem werd geselecteerd bij de nationale U17 voor een oefenstage van vrijdag 1 tot en met zondag 3 november in Doornik. De Izegemnaar hoopt er indruk te maken en een selectie af te dwingen voor het Four Nation-tornooi later op het jaar.

“Dit is de eerste keer dat ik geselecteerd word voor de nationale selectie. Ik had zelf niet echt verwacht om geselecteerd te zijn voor deze stage. Dit aangezien de concurrentie op mijn positie behoorlijk groot is en omdat ik een wat kleinere gestalte heb in vergelijking met de andere spelers op mijn positie”, opent de 16-jarige Izegemnaar Robin Dewaele die als middenman en hoekspeler de kleuren van Besoc HBC Izegem verdedigt.

Na de stage is het eerstvolgende dat op het programma staat het Four Nation-tornooi dat in Lokeren plaatsvindt van 17 tot en met 20 december. “Eigenlijk is het mijn doel om hier te mogen aan deelnemen”, aldus Robin die hoopt om een goede stage te lopen dit weekend en zo opnieuw geselecteerd te worden.

Robin is naast één speler van Apolloon Kortrijk de enige West-Vlaming die geselecteerd werd voor de stage van het nationale U17-team. Tijdens deze stage kan hij met de absolute top samen trainen en krijgt hij mogelijks nieuwe handbalinzichten onder de nationale handbalcoach.

Leerrijk

“Ik denk alvast veel op te steken van deze stage. Met andere spelers spelen, lijkt mij ontzettend leerrijk. Zo hoop ik allerlei verschillende speelstijlen te leren kennen en zo mijn eigen manier van spelen te kunnen verbeteren.”

Toch reageert hij nuchter op zijn selectie en legt hij zichzelf geen prestatiedruk op. “Zelf heb ik geen specifiek doel vooropgesteld op vlak van handbal. Ik heb geen bepaald niveau dat ik voor mezelf zou moeten halen. Dit wil niet zeggen dat ik geen hoog niveau wil spelen natuurlijk. Ik zal me blijven honderd procent geven en zie wel hoe ver ik het uiteindelijk schop”, besluit Robin. (RV)