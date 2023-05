Ralf Ruysschaert naar BK marathon skeeleren: “Die 42 kilometer ligt mij wel”

Reko Roller Club Zemst organiseert zondag 14 mei op de weg het Belgisch kampioenschap marathon. Er is onder andere de deelname van Ralf Ruysschaert uit Zedelegem. “Het is mijn bedoeling om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Ralf Ruysschaert is lid van de Brugse Skeelerclub (BSC) en stond al op jonge leeftijd op wieltjes. Hij begon in het vierde leerjaar, op de rolschaatspiste in de schaduw van het huidige Jan Breydelstadion in Sint-Andries. “Ik ben dan gestopt toen ik in het middelbaar zat. Ongeveer drie jaar later pikte ik de skeelers weer op en ondertussen ben ik nog altijd bezig.” Vooral in de marathon of eventueel nog langere afstanden. “Die 42 kilometer ligt mij het beste. Ook al omdat we in Brugge niet echt een goede piste hebben om op te trainen. En de marathons rijd ik wel redelijk goed. Ook in het buitenland, zoals in Nederland en Duitsland. Met toch wel deftige resultaten.” Vorig weekend werd Ralf derde tijdens een marathon in het Nederlandse Rijswijk en in Berlijn werd hij begin dit jaar 24ste in de Roller Cup. “Begin juni doe ik nog een gelijkaardige wedstrijd in het Franse Rennes. En in september trek ik nog eens naar Berlijn”, vertelt Ruysschaert.

Leuke ontspanning

De 20-jarige zelfstandige in elektriciteit en sanitair vindt in het skeeleren een leuke ontspanning. Voor het plezier zou hij ook eens aan de zes uur van Skate Vlaanderen of iets dergelijks willen meedoen. Nu gaat zijn aandacht naar zondag. Het stratenparcours in Zemst is hem niet vreemd. “Vorig jaar was het BK daar ook. Ik reed toen in dienst van Tom Vandenbroele van de club en ben tiende geëindigd. Nu is er nog geen tactiek besproken. Winnen? Dat hangt af van wie er meedoet. Als iemand als Bart Swings of Jason Suttels aan de start staat, zal het moeilijk worden”, besluit Ruysschaert. (ACR)