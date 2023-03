Quinten Dewaele met ambitie naar Veloopzwem in De Haan: “De meeste vooruitgang maakte ik in het lopen”

Op zaterdag 18 maart vindt in De Haan de 39ste editie van de Veloopzwem, traditioneel de opener van het Belgische triatlonseizoen, plaats. Quinten Dewaele uit Knokke-Heist hoopt alvast beter te doen dan zijn zesde plaats van vorig jaar.

Tijdens de Veloopzwem wordt er in de voormiddag in het Wielingenbad 500 meter gezwommen. In de namiddag volgt 28 km op de fiets met aansluitend 8,6 km lopen.

Vorig jaar kwam Quinten Dewaele (25) tijdens het fietsen net tekort om aansluiting te vinden met de kopgroep waardoor hij te veel achterstand had in het lopen. “Als ik het deelnemersveld bekijk, mag ik zaterdag toch wel het podium ambiëren”, klinkt de leerkracht LO. “De wedstrijd in De Haan moet de aanzet geven tot hopelijk een mooi zomerseizoen waarin ik hoop op een deelname aan enkele T3-wedstrijden. Verder probeer ik mij in te schrijven voor het WK crossduatlon, begin mei op Ibiza.”

27 uur per week

Quinten Dewaele is actief binnen het Triatlon Brugge Team waar hij door Mike Bogaert wordt begeleid. Hij begon een vijftal jaar geleden met zijn sport. “Ervoor deed ik een beetje van alles: voetbal, tennis, golfsurfen. Eigenlijk was ik fan om allerlei sporten te beoefenen. Een combinatie zoals in triatlon vond ik wel mooi, een uitdaging. Mijn eerste wedstrijd kwam er in Brugge, met toch wel een doel. Ik wilde een goede triatleet worden. Nu zijn het vooral die XTerra en de offroadwedstrijden.”

Quinten is redelijk veel met triatlon bezig. Een goede trainingsweek gaat voor hem gemakkelijk naar 27 uren. Ieder jaar probeert hij dat wat op te drijven. “Zwemmen blijft voor mij het moeilijkst om progressie in te maken. In het lopen heb ik dan weer de meeste vooruitgang geboekt.”

In de winter zijn er voor Quinten voldoende wedstrijden waar hij zich kan uitleven, zoals de Cross Duatlon Series van Triatlon Vlaanderen. In Retie stond zondag de voorlaatste manche op het programma. Quinten werd er derde nadat hij de voorgaande twee manches in Hofstade en Westrozebeke had gewonnen. In Retie moest hij Tim Van Hemel en Thibaut De Smet, toch niet de minsten, laten voorgaan.

Prikkel

“Ik wil het in die laatste twee wedstrijden goed doen om dan in de eindrangschikking zo dicht mogelijk bij het podium te komen. Het weekend na de Veloopzwem in De Haan is er de Sandman Inferno als laatste manche in die Series. Ik vind het wel tof om met die wedstrijden ook in de winter een prikkel te hebben.” (ACR)