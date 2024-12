Pitbulls Grietjes kampioen in derde nationale

De Wielsbeekse Pitbulls Grietjes werden in hun eerste jaar kampioen in derde nationale. “Een prestatie om trots op te zijn”, klinkt het bij de speelsters en de voorzitter.

Het eerste jaar van de Wielsbeekse Grietjes leverde een prestatie van formaat op. De dames van voorzitter Tijs Van Canneyt waren te sterk voor de Antwerp Eagles, Royal Greys, Zottegem Bebobs en Hoboken Pioneers.

“Vooraf gaf onze ambitieuze coach Eric McGuire al aan om voor de titel te gaan”, vertelt voorzitter Tijs Van Canneyt. “Die ambities werden omgezet op het veld. Dit is dan ook een verdiende titel van deze enthousiaste groep.”

Een van de smaakmakers bij het team is Faye De Smet. “Uiteraard waren we als ploeg heel blij met deze bekroning. Ik ben drie jaar geleden begonnen met baseball-softbal bij de U15. Catcher is mijn favoriete positie, maar ik speel op meerdere plaatsen graag. Dat ons eerste jaar in competitie meteen iets oplevert, maakt ons toch wel trots. Nu stap ik waarschijnlijk over naar de heren, want ik wil graag voort genieten van het spelletje”, aldus de 15-jarige Ooigemse.

Mooie sport

Nieuw bij de ploeg sinds dit jaar is de Ooigemse Alena Denys. De 22-jarige ergotherapeute was meteen verkocht nadat ze op de eerste trainingen de spelregels te horen kreeg. “Ik werd getriggerd vorig jaar op de kampioenenhulde van Wielsbeke”, glundert Alena. “Ik kwam in contact met de mensen van de Pitbulls en in januari maakte ik voor het eerst kennis met deze mooie sport. Dat we al in ons eerste jaar zo presteren is toch wel geweldig. Dit smaakt naar meer. (lacht) We begonnen het seizoen met zeven ploegen en slaagden erin om in de promotiepoule terecht te komen, met het bekende resultaat. We kijken dan ook nu al uit naar het volgende seizoen.” (ELD)