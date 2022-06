Philip Milanov uit Brugge verovert zijn twaalfde nationale titel in het discuswerpen

Philip Milanov veroverde vrijdag op het BK atletiek in Gentbrugge zijn twaalfde nationale titel in het discuswerpen. Met 61m72 maakte hij geen indruk, maar om zijn WK-ticket lijkt hij zich weinig zorgen te moeten maken.

De beste seizoensprestatie van Milanov staat op 64m48, zijn nationale record bedraagt 67m26. De limiet voor het WK atletiek in Eugene midden juli bedraagt 66m00, maar de Bruggeling staat er uitstekend voor op de World Ranking. Voor aanvang van het BK was hij al 28e, terwijl de top 32 naar Eugene mag, en een nationale titel levert nog eens een hele sloot punten op.

WK-selectie

“In principe zou het in orde moeten zijn voor mijn WK-selectie”, denkt Milanov. “Ik heb de tegenstand bestudeerd en zie niet meteen in wie mij nog zou kunnen inhalen.” Met zijn povere resultaat op het BK kon hij nog redelijk leven. “Ik weet hoe het komt. Ik ben gewoon niet fris genoeg. In september ben ik voltijds beginnen werken als grafisch ontwerper en de hele dag voor de computer zitten is niet ideaal voor een topsporter. Als ik op het WK iets wil gaan doen, moet ik toch minstens 65 meter gooien, maar dat zie ik wel lukken als ik wat beter uitgerust ben.”

In de reeksen van de 400 meter horden maakte Paulien Couckuyt, die al geplaatst is voor Eugene, nog geen grote indruk. De nationale recordhoudster liep naar 56.48, ruim boven haar seizoensbeste van 55.36 en haar nationale record van 54.47. De finale volgt zaterdag.