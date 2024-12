Ostend Sailing Club doet aan Aquawalking in zee: “Het verlaagt de stress en spaart gewrichten”

Aquawalking of ‘wandelen in de branding’ vormt een unieke vorm van fitness. Deze vrij nieuwe sport zag het levenslicht in Duinkerke en telt in Frankrijk al meer dan 150.000 beoefenaars. Ondertussen wordt het in andere landen gedaan, zoals Marokko, Spanje en Duitsland, alsook aan onze kust in de Ostend Sailing Club.

Aquawalking is in Frankrijk als Longe Côte in 2005 ontstaan. Thomas Wallyn, bondscoach van de Franse nationale roeiclub bij de vrouwen, wilde het spierstelsel van zijn roeisters verbeteren en verder ontwikkelen. Om het een en ander te ervaren, trok hij met een paddle de zee in. “De coach vond het een heel intensieve oefening waarmee hij alle spiergroepen kon aanspreken. Hij nam de hele groep mee het water in en iedereen vond die manier van trainen best wel leuk, ook al omdat het in groep werd beoefend”, opent Gregory Callewaert van Ostend Sailing.

“Wij trokken vorig jaar in december naar de zeilclub in Bray-Dunes waar we een initiatie aquawalking volgden. Thomas Wallyn gaf ons als grondlegger van de sport een theoretische uitleg, gevolgd door een praktische proef in het verkwikkende zeewater om er de diverse technieken aan te leren. Daarna zijn we nog regelmatig naar Bray-Dunes teruggekeerd. Om de gevaren te ervaren, hoe de techniek precies in elkaar stak en waar we op het vlak van veiligheid rekening moesten mee houden. Alsook, en wat zeker heel belangrijk is, de weersomstandigheden, de windrichting, de hoogte van de golven en de boven- en vooral de onderstroming.”

Groots event

Eens ze dat onder de knie hadden, organiseerde Ostend Sailing dit jaar op 18 mei een groots event om aquawalking aan de Belgische kust te lanceren. De watersportclub ontving onlangs naar aanleiding van het BK Blokart zelfs een groep Engelsen. Zij vonden het heel interessant en willen aquawalking nu ook in hun land introduceren. “Het is een overdonderend succes, ook al omdat de instapdrempel bijzonder laag ligt. Er is geen duur materiaal voor nodig. Een wetsuit en waterdichte schoenen, en handschoenen in de winter, en dan kan je op je gewenste niveau starten.”

Aquawalking is naast een sport ook een vorm van pure ontspanning. “We delen ons op in groepen. De beginners, zij die het rustig of iets dynamischer willen doen, mits de nodige kracht en snelheid, de sportievelingen of zij die echt aan cardio willen doen. Jong of oud, vanuit alle geledingen van de bevolking. Ze zijn allen welkom. Op die manier creëren we een mooi groepsgevoel. In het water lopen we achter elkaar, lossen we elkaar af. In kleine groepen, wat ondertussen is geëvolueerd tot één grote familie, mensen die elkaar in het verleden niet kenden en nu echt samenhangen”, vult Alexandro Legein aan. Hij is 70 jaar en als begeleider wekelijks van de partij.

Cardiologisch effect

Een wandeling in zee in Oostende, tussen twee golfbrekers, duurt 45 minuten tot anderhalf uur en is zeker een weerstandsport met een uitgesproken positief cardiologisch effect. Het verlaagt de bloeddruk, de stress en het cholesterolgehalte en spaart de gewrichten. Je verbrandt tot 600 calorieën per uur. Ook voor mensen die revalideren, raadt Gregory Callewaert aquawalking aan. “Je wordt door het water gedragen, waardoor je gewrichten en pezen minder gaat belasten. En er is dan nog het gevoel als je uit het water komt. Dat is niet te beschrijven. Je hoofd is na het nemen van een douche compleet leeg.”

Ostend Sailing organiseert telkens op de eerste zondag van de maand een ‘Aquawalking Doop’, met specifieke aandacht voor mensen die deze sport voor de eerste keer willen beleven. “Op deze dagen voorzien we extra kledij voor wie nog geen eigen pak heeft en hebben de aquawalking-begeleiders speciale aandacht voor wie weinig of geen ervaring heeft. Op termijn gaan we ook paddles aanschaffen om wat variatie in de oefeningen te brengen. Je kan aquawalking op twee manieren doen, al of niet in een crawlbeweging. We gaan in het water tussen de navel en de oksels en de deelnemers zoeken volgens hun gestalte eigenlijk zelf een beetje hun comfortpunt.” (Alain Creytens)

Interesse in aquawalking, neem gerust contact op via secretariaat@ostendsailing.be.