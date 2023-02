Oshin Derieuw wint in Ingelmunster de WBA Intercontinental titel na opgave van de Colombiaanse

Oshin Derieuw is de nieuwe Intercontinentale kampioene WBA. In een bomvolle sporthal in Ingelmunster won ze van de Colombiaanse Francia Elena Bravo die begin de achtste ronde aan de scheidsrechter zei dat ze wilde stoppen. De Henegouwer Jan Hellin won met technisch KO in de negende ronde van Brusselaar Jonathan Bila Munga.

De sporthal in de Bollewerpstraat zat afgeladen vol en net als vorig jaar mogen organisatoren vader en zoon Marnix en Wouter Dujardin en Peter Kerkhof terugblikken op een geslaagd boksgala met nagenoeg nog allemaal boeiende en mooie kampen, zowel bij de amateurs als bij de profs.

Oshin Derieuw was duidelijk de betere van de Colombiaanse Francia Elena Bravo die behalve een goede verdediging weinig toonde. Na twee studieronden ging Oshin al resoluut in de aanval. In de zesde en zevende ronde kreeg de Colombiaanse een spervuur van links-rechtse slagen te verwerken, maar bleef toch overeind. Toen de achtste ronde zou beginnen gaf ze op. Oshin voegt met de WBA Intercontinental een zoveelste titel aan haar palmares toe. Ze is in haar 19 kampen ook nog altijd ongeslagen.

Oshin Derieuw versus Francia Elena Bravo. © VDB

Vier ronden lang bestookten Apty Shoubaev en de Nederlander Mike Horn elkaar. De Nederlander scoorde meer rake slagen. Eén scheidsrechter gaf match nul, de andere twee gaven Horn gewonnen. Mooie puntenoverwinning voor de Nederlander die aan zijn eerste profkamp toe was.

Hellin

Het Belgisch Kampioenschap werd gewonnen door Jan Hellin die Jonathan Bila Munga met links-rechtse stoten bestookte. Het duurde tot de vijfde ronde eer de kamp op gang kwam. Hellin bokste defensief, maar zorgde wel af en toe voor rake stoten. De zesde en zevende ronde leek Hellin even gas terug te nemen, maar in de negende ronde zorgde hij voor vuurwerk. Die slagenregen kwam Jonathan Bila Munga nooit te boven. Hellin won door technisch KO in de negende ronde.

Alessandro Trabucco (Amerlynck Lauwe) won ruim op punten van Angelo Turco (Buffi). Trabucco was meer dan een kop groter dan Turco die heel wat slagen te verwerken kreeg. Twee keer 59-55, één keer 60-55.

De amateurkampen waren spannend en mooi. Rasul Magomadov (BC Flandria Oostende) versus Ayoub Helali (irana Boxing) was de mooiste amateurkamp van de avond. Rasul bokste technisch een heel sterke wedstrijd en won ruim op punten (3 keer 30-27).

Uitslagen amateurs

Michael Chosa Naweshi (Original Boxing Academy) won van Jordi Dewyn (BC Monteyne); Noursaid El Kadourri won van Lennart Degrijse (Deco Boxing Harelbeke); Shedullak (BC Falcon) won van Waijdi Van De Veire (BC Monteyne Ingelmunster); Rasul Magomadov (BC Flandria Oostende) won van Ayoub Helali (Miranda Boxing Academy).

(IB)