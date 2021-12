Organisatoren Natuurloop in Zonnebeke houden de vingers gekruist, voorlopig slechts 600 inschrijvingen en nog geen zekerheid

Na de coronaversie van vorig jaar wordt dit jaar – hopelijk – op 18 en 19 december de vijfde winterloop georganiseerd. Inschrijven kan nog altijd.

“Het blijft uiteraard afwachten of we zullen mogen organiseren. Nu al is duidelijk dat het zonder douches, kleedkamers en bar zal zijn. Ook de inschrijvingen zullen buiten in een tent moeten gebeuren, met mogelijks een kleine ‘buitenbar’ om toch iets van inkomsten te kunnen genereren. Dat hangt natuurlijk ook af van de weersomstandigheden”, zegt Wim Coudron, die samen met Frederik Vandoorne, Filip Vermeulen, Bart Dewulf en Gré Vandamme instaat voor de organisatie.

“Dit jaar hebben we beslist om er geen wedstrijd meer van te maken. Enerzijds omwille van het jaarlijks weerkerend probleem van het pijltjes verwijderen, en anderzijds hebben we vorig jaar enorm veel positieve commentaar gekregen op het concept met vrije starturen en geen wedstrijddruk. Op die manier loop je wanneer het je past en durf je ook al eens die langere afstand proberen omdat je op die manier nooit als laatste kan lopen – ook al is dat eigenlijk geen probleem.”

Laatste moment

“Momenteel zijn er ruim zeshonderd inschrijvingen”, gaat Wim verder. “Heel wat minder dan de vorige jaren. Vermoedelijk wacht iedereen het laatste moment af. Twee jaar geleden hadden we vijf weken vooraf al de voorziene 1.200 tickets verkocht. Dit jaar staat er geen limiet op het aantal deelnemers. We hadden gehoopt dit jaar op zijn minst even goed te doen, maar dat zal er meer dan waarschijnlijk niet in zitten. We blijven wel hopen.”

12 tot 48 kilometer

Dit jaar kan er gekozen worden tussen zes afstanden: 12, 18, 23, 28, 38 kilometer en voor het eerst een ultraloop van 48 kilometer. Start en aankomst situeren zich in de vrije basisschool De Wijzer in de Ieperstraat.

“Alle afstanden doen het kasteeldomein, Reutel- en Polygoonbos aan. Afhankelijk van de gekozen afstand, maken de deelnemers ook kennis met de Gasthuisbossen, Vierlingen, Palingbeek, Hill 60, enzovoort. Naast een prachtige natuur is er heel wat oorlogsgeschiedenis te zien, zoals restanten van bunkers, kraters en monumenten. Alle openbare domeinen worden met elkaar verbonden via verschillende privédomeinen. We danken iedereen die zijn domein ter beschikking stelt.”

‘Facebookclub’

“Op zich zijn we geen echte club, maar een besloten Facebookgroep met momenteel 564 leden”, gaat Wim verder. “Naast onze natuurloop organiseren we maandelijks een trailtraining. We zijn dan met vijftig à zestig, en lopen dan in een viertal tempogroepen, zodat iedereen zijn ding kan doen, van puur recreatieve loper tot de wat meer competitieve trailers.”

“We doen ook ieder jaar mee aan de World Cleanup Day van Mooimakers. Dit jaar hebben we een dertigtal kilometer berm opgeruimd.”

(NVZ)