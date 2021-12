Opnieuw alternatieve massaloop voor kerstcorrida in Deerlijk

De coronaperikelen zorgen er ook dit jaar voor dat de kerstcorrida geen normaal verloop zal krijgen. Wellicht komt er op zondag 19 december een jogging. De organisatoren denken ook aan een paascorrida in 2022.

“De eerste vijfentwintig edities van de massaloop voor het goede doel kenden een rimpelloos verloop”, verduidelijkte Alain Himpe tijdens de persvoorstelling in het buurthuis De Wieke in Deerlijk. “Toen kwam er een nieuwe voorzitter van het Kerstcorridacomité en was het meteen andere koek… De 26ste kerstcorrida herinneren we ons als ‘let it snow’ en die moest afgelast worden. Een jaar later probeerde de sneeuw weer voor spelbreker te spelen maar we slaagden er toch in om het parcours sneeuwvrij te krijgen en werd het ‘let it snow and run’.”

“Vorig jaar werd de 37ste kerstcorrida omwille van corona omgedoopt tot een ‘kerstcoronida’.

Ook de 38ste editie wordt een speciaaltje, maar dat was aanvankelijk niet de bedoeling. Met volle moed en oog voor de geldende maatregelen waren we begonnen met de voorbereiding van een Covid Safe-evenement. We hadden al CST-zones ingericht, wandelrichtingen gecreëerd, extra mondmaskers en dergelijke meer voorzien, maar het virus haalde ons in. De grote massa door met publiek gevulde straten jagen, lijkt gezien de huidige cijfers en de trend die ze volgen, niet aangewezen. We kregen dan ook een negatief advies van de overheden om het evenement te laten doorgaan.”

Paascorrida

“We konden ons huiswerk opnieuw maken en uitkijken naar alternatieven. Toch zal er naar alle waarschijnlijkheid gelopen worden op zondag 19 december. In welke vorm en grootorde weten we nog niet. Daarvoor wachten we nog op extra adviezen van de politie, de gouverneur en de gemeentelijke veiligheidscel. Het wordt allicht een loopwedstrijd zonder randanimatie. We zetten de straten af van 13 uur tot 17.30 uur en houden een vrije jogging met verschillende starturen en blokken van telkens 250 lopers. Op die manier spreiden we de lopers en de eventuele supporters.”

“De vier uitgepijlde parcours die we vorig jaar noodgedwongen in het leven riepen, werden vernieuwd en kunnen tot eind december gelopen worden. Van aan de kerk starten opnieuw vier parcours van vijf, zeven, tien en vijftien kilometer. We zetten daarbij onze hoofdsponsors nog eens in de kijker: Deweer, Guido en Carine Dujardin, Lamett en Gaverzicht. Verder zijn we in onderhandelingen met de paashaas om een volwaardige paascorrida te organiseren. De concrete datum, Paaszaterdag, Paaszondag of Paasmaandag, ligt nog niet vast.”