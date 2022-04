Oostendse roeiclub behaalt vier Belgische titels in korte boottypes op BK roeien

Op de voorbije Belgische roeikampioenschappen in Hazewinkel verdeelden in de medaillestand dertien clubs uit ons land de nationale titels. KRNS Oostende was goed voor vier keer goud en eindigde hiermee in de totaalstand van de medailles op een knappe tweede plaats na Gentse RS.

In de ongestuurde twee bij de dames was er voor de roeiclub uit Oostende winst en een nationale titel voor Astrid Van Roy en Eline Van Loke. De dubbeltwee bij de dames U19 van Cabo Vanheste en Marit Janssens roeide tevens naar de eerste plaats.

Die was er ook bij de junioren voor de ongestuurde twee van Stien Van Belle en Alixe Nuytten. In diezelfde boot bij de heren juniores ging er tevens een gouden medaille naar Tibe Peene en Bram Decraecke.

Brugse roeiers

Verder waren er ook nog nationale titels voor de Brugse roeiers. Tristan Vandenbussche (Brugse Trimm- en Roeiclub) klopte Gentenaar Aaron Andries in de skiff bij de U23. Bij de ‘grote mannen’ in de categorie +72,5 kg werd Tristan knap tweede op vier seconden van Gentenaar Tim Brys. Opvallend: de uittredende kampioen Ward Lemmelijn zette in de reeksen nog de snelste tijd neer, maar werd in de finale bij winderige omstandigheden zesde en laatste. Een bewijs dat roeien op een ergometer nog iets anders is dan op het water.

Tibo Vyvey (KR Brugge) behaalde de nationale titel in lichte skiff. Hij was bijna veertien seconden sneller dan Niels Van Zandweghe (Brugse Trimm- en Roeiclub). Marlon Colpaert (KRNS Oostende) finishte als derde.

In de A-finale 2x eindigden onder andere Rowan Leys en Lucas Karambizi op de derde plaats. Bij de U19 in skiff moest Lukas Depla (KR Brugge) Boris Taeldeman (Gentse RS) laten voorgaan.

(ACR)