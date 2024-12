Oostendse dansschool behaalt drie maal zilver op WK Stage Dance

Vorig weekend vond in Novi Sad, Servië het WK Stage Dance plaats. 81 Belgische dansers, afkomstig uit 12 verschillende dansclubs, werden hiervoor door Danssport Vlaanderen geselecteerd. De Oostendse dansschool FAVOR’ite Dance Spot behaalde er drie zilveren medailles.

De Belgische deelnemers namen allemaal deel in de dansstijl modern/contemporary. Dat is van oorsprong een rebellie tegen de klassieke techniek. Experimentele of originele techniek en choreografie wordt daarin dan ook aangemoedigd.

Het gebruik van zwaartekracht staat sterk op de voorgrond. De zilveren medailles waren voor het duo Nelle Deprez-Lize Crommelinck en voor de teams FAVOR’ite Junior Company en FAVOR’ite Adult Company.

(ACR)