Oostendse Brother Seals winnen meteen finale op eerste roundnettoernooi

De Roundnet Seals, een nieuwe sportvereniging in Oostende, vaardigde zaterdag 12 februari twee teams af voor het eerste indoortoernooi in Gent. Roundnet, of spikeball, is een nog jonge sport waarin twee duo’s elkaar bekampen rond een minitrampoline met een balletje en hun handen. De twee Oostendse teams, die voor het eerst deelnamen aan een indoortoernooi, streden in de competitie voor ‘intermediate players’ (gemiddelde spelers). Het ene team, de Seadream Seals, sloot de namiddag af met een verdienstelijke twaalfde plaats. Ellen Vansieleghem (25) en Lars De Sloover (29) keken tevreden terug op een leerrijke dag. De Brother Seals (foto), gevormd door Leander (28) en Bastiaan (25) Dekeyser, stootten door naar de finale. Daarin kwamen ze uit tegen een team van Roundnet Mechelen. Na een razend spannende strijd wonnen ze de finale met 2-1. De setstanden zeggen alles: 21-19, 13-21 en 24-22.

Wie ook eens wil proeven van deze leuke sport is zondag 20 februari om 10 uur welkom op De Schorre (veld 35) ter hoogte van de wielerpiste (Sportparklaan).