Ooivo Ooigem ontvangt dit weekend VT Marke-Webis Wevelgem B: “Marke-Webis zeker niet onderschatten”

In Promo 1 verloor Ooivo Ooigem met duidelijke 3-0-cijfers het burenduel tegen Bavo Bavikhove. De ploeg van coach Bram Depovere ontvangt dit weekend VT Marke-Webis Wevelgem B.

De cijfers waren duidelijk: 25/15, 25/14 en 25/16. Ooivo kwam nooit in het stuk voor in de eerste wedstrijd van de terugronde. Tijdens de laatste wedstrijd van de heenronde, tussen Ooivo en Bavo, konden de Ooigemnaren wél overtuigend de zege pakken met 3-1 (25/22, 25/27, 25/15, 25/18). “Ondanks dat we al een hele periode heel goed presteren, waren we nu totaal niet bij de les”, vertelt de 31-jarige Bram Depovere.

Zwakke start

“We namen een héél zwakke start die we niet meer te boven kwamen. Zelfs de simpele zaken lukten niet. Ik miste frisheid bij sommigen. Na twee en een halve set kwam de swung er wat in, maar dat was maar een korte opflakkering toen ikzelf nog wat speeltijd meepikte. Zelf speel ik normaal nooit mee, enkel als er spelers te kort zijn. Nu wilde ik toch nog iets proberen, tevergeefs.”

“Mochten we goed gespeeld hebben en verloren, dan zou ik daar kunnen mee leven. Maar we speelden ver onder ons niveau. Deze wedstrijd geeft niet het beeld van heel ons seizoen weer. Ons spel blijft evolueren en de sfeer zit er nog altijd in, wat het voornaamste is. Dit is een groep die heel goed samenhangt. Soms zijn we nog te braaf. Dit is mijn eerste seizoen dat ik de ploeg coach. Ik ben hier heel positief over. Er wordt goed getraind.”

Dit weekend ontvangt Ooivo, met Marke-Webis de zesde in de klassering. “Dit is een reeks waar iedereen steken laat vallen. Getuige, met vier verliespartijen staan we gedeeld tweede. Ondanks dat we de heenmatch tegen Marke-Webis vlot wonnen, gaan we er niet zomaar vanuit dat we de volle buit gaan pakken. Ze hebben een ervaren opposite en jonge toptalenten. Als ze in form zijn, wordt het heel lastig.”

Voor eigen volk

“Toch willen we voor eigen volk winnen. Overgaan? Dat zie ik wel zitten, ja. Maar zover is het nog lang niet. We zijn nog niet in de running daarvoor”, besluit Bram Depovere. (ELD)

Zaterdag 11 januari om 20 uur: Ooivo Ooigem – VT Marke-Webis Wevelgem B.