Olympisch roeier Tim Maeyens wordt directeur topsport bij G-sport Vlaanderen

Bruggeling Tim Maeyens (43) behoort tot de beste mannelijke roeiers (skiff) in ons land. Hij nam deel aan drie Olympische Spelen. Hij werd zesde in Athene in 2004, vierde in Peking in 2008 en twaalfde in 2012 in Londen. Hij eindigde ook twee keer vierde op een WK. Met zijn eigen expertise en passie gaat hij nu aan de slag als de nieuwe technisch directeur topsport bij G-sport Vlaanderen.

Als voormalig topsporter begrijpt Tim Maeyens als geen ander wat er nodig is om te presteren. Hij neemt deze rol op zich en heeft een duidelijke visie voor ogen. “Ik wil een uitdagende, motiverende en stabiele omgeving creëren voor atleten en begeleiding waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen,” vertelt hij.

Maeyens zet in op een sterke topsportwerking die niet alleen prestaties bevordert, maar ook het maatschappelijke beeld van G-sport verder normaliseert. “Door de resultaten die behaald worden in de topsportwerking en de visibiliteit die er aan gelinkt wordt, denk ik dat topsport kan bijdragen tot de algemene missie van G-sport Vlaanderen naar zowel normalisatie als integratie en inclusie van G-sporters.”

(ACR)