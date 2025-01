Noor Lombaert is verkozen tot Sportvrouw van Menen: “Selectie voor het WK was de kers op de taart”

De Meense Noor Lombaert werd vorig jaar geselecteerd voor het WK kickboksen en sleepte de titel van ‘Sportvrouw van Menen’ in de wacht. De 17-jarige studente Bedrijf & Organisatie herstelt momenteel van een kuitoperatie.

Noor Lombaert, aangesloten bij Boxing Club Menen ‘Team Fettah’, werd verkozen tot Sportvrouw van Menen. Het toptalent kreeg de smaak te pakken van deze prachtige sport door haar broer Art Lombaert (21). “Mijn kickboksverhaal begon toen ik in het vijfde leerjaar zat”, opent Noor het gesprek.

“Mijn broer deed de sport en al vlug volgde ik zijn voorbeeld. Het was liefde op het eerste gezicht. Aanvankelijk combineerde ik kickboks, net als mijn broer, met basketbal. Sinds het eerste leerjaar was ik actief bij basketclub Holstra Wevelgem-Moorsele. Het begon met het gewoon worden aan de bal tot het aanleren van de juiste technieken. Bij Wevelgem zou ik vier jaar blijven vooraleer ik de overstap maakte naar Kortrijk Spurs. Die overgang kwam er nadat er niet genoeg meisjes meer waren bij Holstra. Bij Kortrijk speelde ik nog drie jaar tot de combinatie met kickboks niet meer mogelijk was. Het was alvast met heel veel spijt in het hart dat ik stopte met basketten. Mocht ik om een of andere reden niet meer mogen kickboksen, dan ga ik ongetwijfeld weer basketten. Ik speelde op de guard en de vleugel. We trainden twee keer per week en in het weekend speelden we een wedstrijd. Ik beleefde er veel mooie momenten.”

“Vanaf dan ging de focus volledig naar het kickboksen. Bij Boxing Club Menen ‘Team Fettah’ train ik onder de vleugels van Chouaib Fettah. De eerste jaren heb ik vooral heel veel getraind. Aanvankelijk wou ik aan geen wedstrijden deelnemen. Ik vond mij daar niet goed genoeg voor en de gedachte alleen deed bij mij het angstzweet uitbreken”, vertelt Noor.

Mooi palmares

Noor kan al een aardig palmares voorleggen. “Toen ik toch de stap waagde was mijn eerste wedstrijd het Belgisch kampioenschap in Turnhout. Ik won mijn eerste wedstrijd in het tornooi, maar viel af in de volgende ronde. Mijn deelname aan het tornooi zorgde ervoor dat de bal aan het rollen ging en ik zin had in meer wedstrijden. Mijn angsten bleken onnodig te zijn en ik probeerde hier en daar een wedstrijd mee te pikken. In 2022 werd ik kampioen in mijn categorie op het Open WK in Rome. In 2023 werd ik Belgisch kampioen kickboksen. Deze prestaties resulteerden in een selectie voor het WK Jeugd in het Hongaarse Boedapest, georganiseerd door de WAKO-federatie. Dat was een superleuke ervaring. Er werden selectietrainingen gehouden waarvan de definitieve selectie in april viel. Tussen april en augustus 2024 heb ik, samen met de andere jeugdboksers die deel uitmaakten van het nationale team, intensieve trainingen gehad. We moesten klaargestoomd worden voor het wereldkampioenschap waarbij onze techniek en cardio op hun best moesten zijn. In augustus was het dan zover. We verbleven tien dagen in Boedapest waar we tussen de wedstrijden door bleven trainen. Voor mij zat het er echter na één wedstrijd op. Ik zou het zo opnieuw doen. Van dit soort ervaringen leer je heel veel bij.”

Kuitoperatie

“Iedere maand staat er een wedstrijd op de kalender. We trainen drie keer per week. Naar kampioenschappen toe is dit ook in het weekend. Het is ook heel leuk dat mijn mama, Vanessa Ramacker, ook gaat voor onze hobby. Ze is bestuurslid bij de club en zorgt er mee voor dat alles in goede banen wordt geleid. Zo worden er boksgala’s georganiseerd door onze club. Een eerste jeugdontmoeting voor de beginnende jeugdboksertjes vindt plaats op zondag 23 februari en het B-gala is dit jaar in Park ter Walle op zaterdag 24 mei.”

Vorig weekend werd het Belgisch Kampioenschap gehouden. Een kuitoperatie houdt Noor echter al sedert oktober 2024 aan de kant. Eind deze maand hoopt ze de trainingen te hervatten. Boxing Club Menen Team Fettah deed het op dit BK meer dan voortreffelijk. De drie deelnemende leden van Team Fettah mochten geen gouden medaille huiswaarts meenemen maar eindigden mooi tweede.

Smahane Fettah (12), Esthée Vanneste (15) en Khadidja Riccardi (13) moesten het onderspit delven in de finale. “Ze mogen alle drie heel trots zijn op hun zilveren medaille. Hun harde werk en grote inzet hebben geloond. De coach is alvast heel trots op zijn toptalenten”, klinkt het.