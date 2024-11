Noah Campbell (Twins Club Bredene) is Belgisch kampioen longboarden: “Deze titel zal deuren openen”

Noah Campbell woont en werkt in de Caraïbische eilandstaat Barbados. Tijdens de voorbije herfstvakantie nam hij deel aan het Belgische kampioenschap golfsurfen in het Spaanse Berria, waar hij goed was voor de titel in longboard. Zijn eerste.

Voor Noah Campbell (26) van Twins Club Bredene was het niet zijn eerste deelname aan het Belgisch kampioenschap golfsurfen. “De eerste keer was in 2019, in het Franse Vieux Boucau. Eigenlijk doe ik meer shortboard en niet zozeer longboard”, vertelt hij. “De laatste vier jaar is mijn passie voor het longboarden gegroeid. Ik doe ook aan surfcoachen en dan zit ik meestal op een grotere plank om mensen te helpen.”

Zo’n longboard is langer en heeft een puntige staart en punt.

“Het is toch wel in een andere wereld dat je surft. En ik wilde iets anders doen. Vorig jaar deed ik ook mee aan het BK. Door een kleine fout in de finale, een priority interference, was ik van de eerste naar de derde plaats gezakt. Dit jaar was de uitdaging dan ook des te groter om te winnen, en dat is gelukt. Het was een goede competitie. Zij het met iets minder deelnemers, maar de omstandigheden waren perfect. Net als de organisatie door de Belgische Surf Federatie. Soms is er wat te veel of te weinig deining. Dit jaar was het vanaf het eerste ochtendgloren bingo. In drie dagen kon het BK worden afgewerkt. Gelukkig, want vanaf dag vier gingen de golven minder worden.”

Het kostte je wellicht een ferme duit om aan het BK deel te nemen.

“Na vorig jaar was ik in Berria voor de tweede keer. Zij het twee dagen voor het BK, om de golven beter te leren kennen. Maar om de reis naar daar te bekostigen zorgde mijn vader Steve voor enkele initiatieven. In oktober was er in Kantin0.666 in de Vismijn van Oostende een benefiet waar mensen konden komen eten om mij te steunen. Ik kreeg ook de nodige steun van mijn sponsors en er werd een GoFundMe gestart.”

Je bent opgegroeid in Bredene en woont nu in Barbados.

“Ik liep in Bredene school in VBS Duinen. Op mijn dertiende ben ik met mijn ouders naar Barbados vertrokken. Ik kwam nog frequent terug. Maar om mijn passie in het golfsurfen verder te zetten, bleef ik uiteindelijk daar. Mijn moeder woont er nog altijd. Al surf ik ook nog graag in de Noordzee. Mijn vader is ondertussen naar België teruggekeerd. In december ben ik voor een viertal weken in Bredene, waar ook mijn broer en mijn familie woont. Mijn papa fungeert een beetje als een soort manager. Hij regelt veel voor mij. En ik ben hem daar dankbaar voor.”

“Mijn grote jongensdroom is de golven eens trotseren in Hawaï”

Hoe is het leven in Barbados?

“Ik heb daar in het zuiden in Freights Bay met Barbados Surfing Experience een surfschool, doe er aan coaching, zowel voor beginners als gevorderden. Net als in ons land worden de allerjongste surfers talrijker en halen ze steeds een hoger niveau. Ben ik zelf niet aan het surfen, dan leer ik het anderen aan. Zij het minder dan de voorgaande jaren. Omdat ik er nu een boerderij heb, aan de oostkust in Martins Bay, met koeien en dergelijke. Dat is ondertussen mijn tweede passie. Ik ben een beetje een boer nu. Het is iets waar ik van jongs af mee bezig was, van toen ik met school diverse landbouwbedrijven ging bezoeken.”

Zijn er op het eiland ook bekende surfspots?

“Eén is bijvoorbeeld The Soup Bowl, nabij het strand van Bathsheba, ten oosten van het eiland. Kelly Slater, een van de beste surfers aller tijden, noemt het zijn derde favoriete spot. Het is eigenlijk een world class wave.”

Ben je nu iemand die de wereld rondtrekt om aan surfen te doen?

“Het ligt toch in mijn bedoeling om dat te doen. Om eventueel op zoek te gaan waar ik aan competities kan doen. Zoals in Spanje zijn er toch wel enkele wedstrijden. Die Belgische titel opent in die zin alvast deuren. En ooit wil ik eens naar Hawaï gaan. Dit is een jongensdroom die ik wil waarmaken. Ik heb er wat vrienden wonen. Het blijft sowieso een van de beste plaatsen om te surfen.”