Nina Derwael voor de derde keer verkozen tot Sportvrouw van het Jaar

Nina Derwael is zondagavond op het Sportgala in Schelle voor de derde keer in haar carrière verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.

De turnster kreeg in het jaarlijkse referendum van Sportspress 1.153 punten achter haar naam en daarmee haalde ze het met een voorsprong van 78 punten van meerkampster Nafi Thiam (1.075). Basketbalspeelster Emma Meesseman uit Ieper, de winnares van vorig jaar, eindigde met 430 punten op de derde plaats.

Voor Derwael is het na 2018 en 2019 de derde bekroning in haar carrière. Ook Thiam werd reeds drie keer tot Sportvrouw van het Jaar uitgeroepen, in 2014, 2016 en 2017. Sinds 2014 wisten enkel boksster Delfine Persoon (2015) en Meesseman (2020) de hegemonie van Thiam en Derwael te doorbreken. Met prestaties op het allerhoogste wereldniveau domineren beide vrouwen al jaren hun sport.

Bij de verkiezing stonden de Belgische sportjournalisten dan ook voor de verscheurende keuze tussen twee olympische kampioenen. Derwael schitterde in Tokio met olympisch goud op de brug met ongelijke leggers, terwijl Thiam voor de tweede keer op rij op het hoogste schavotje stond in de zevenkamp.

Daarnaast is Derwael onder meer ook tweevoudig wereldkampioene en tweevoudig Europees kampioene aan de brug. In de allroundfinale sloot ze in Tokio af op de zesde plaats. Goud ging daar naar Sunisa Lee (57.433 ptn).

Voor haar prestaties werd Derwael in het verleden al meermaals gelauwerd. In 2018 won ze de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Vlaamse Reus en het Vlaams Sportjuweel, en werd ze voor de eerste keer verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. In 2017 had de Limburgse, die een relatie heeft met profvoetballer Siemen Voet, de Vlaamse Reus voor de eerste keer gewonnen.

(Belga)