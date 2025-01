Nieuwe loods en boten voor KRNS Oostende: 2025 start goed voor roeiclub

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden zondag bij roeiclub KRNSO officieel twee nieuwe boten voorgesteld, alsook een nieuw gebouwde loods.

In de loods naast het clubhuis werd de ruimte wat krap. De nieuwe loods, met een oppervlakte van ongeveer 200 vierkante meter, dient om alle eenmansboten of skiffs in onder te brengen, alsook de zeeroeiboten van de club. “Mits een goede plaatsing kunnen er zo’n zestig skiffs in”, weet voorzitter Guy Vansteenkiste. “Dat is niet meteen de bedoeling. Nu zijn het er ongeveer dertig. Met dank aan Stad Oostende voor de financiële inspanning alsook de diverse sponsors: Port Oostende, Verstraete Enterprises, PGS en de fijne samenwerking met Altez.”

In aanwezigheid van de nieuwe burgemeester John Crombez en sportschepen Charlotte Verkeyn was er de plechtige doop van twee nieuwe boten voor de club. De eerste is een topskiff van Filippi, Italiaanse makelij, die zal worden gebruikt door Marlon Colpaert. “Peter van deze boot is huidig secretaris en ondervoorzitter John Vansteenkiste. Hij deed een gulle sponsoring. Ook willen we hierbij Jean-Luc Callebaut bedanken die een inspanning deed om deze boot aan te kopen.”

Nieuwe dubbeltwee

Naast de skiff werd een nieuwe dubbeltwee voorgesteld, met de naam Port Oostende. Het gaat om een dubbele scull, eveneens van Filippi. Deze boot dient voor het clubroeien. “We hebben vijf nationale roeiers. Onze jongens Kornèl Baert en Daan Driessen of onze meisjes Marit Janssens en Cato Vanneste gaan ermee roeien. We verwachten dat deze nieuw boot kan bijdragen tot nog betere resultaten, op zowel nationale als internationale regatta’s.”

De voorzitter blikte nog even terug op het mooi sportief jaar in 2024 en hoopt dit jaar dat de club op hetzelfde elan kan doorgaan. Zoals bekend is Jeroen Neus ondertussen nationaal roeicoach. Dat is bij KRNSO niet verenigbaar met de functie als clubcoach. “Met betrekking tot zijn opvolging liggen de lijnen ondertussen vast om een groep samen te stellen. We laten dus niet alles over aan één hoofdtrainer”, besluit de voorzitter. (ACR)

