Nieuwe bokszaal Boxing Team Houtland in Bollestraat al druk gebruikt: “Dit is een boost voor onze club”

Er wordt al duchtig getraind in de gloednieuwe bokshal langs de Bollestraat in Gits. Een officiële opening is pas voor oktober, er moeten immers nog wat omgevingswerken afgerond worden. Maar nu al merken Delfine Persoon en Filiep Tampere dat hun Boxing Team Houtland nog een extra boost krijgt door de nieuwe accommodatie. “De nieuwe leden blijven maar toestromen.”

Het had letterlijk wat meer voeten in de aarde dan eerst voorzien, maar na de zomervakantie kon BT Houtland de trainingen starten in de nieuwe bokshal. De Boksneuze in Lichtervelde wordt dus definitief ingeruild voor Gits. “Niet dat we Lichtervelde wilden verlaten, we stonden ook dicht bij een zaal nabij oc De Schouw. Maar daar mochten we zelf geen drank verkopen en dat is toch wel een vereiste als je zelf iets wil organiseren.”

Meer dan 200 leden

Een boerderijtje in de Bollestraat ging tegen de vlakte, nu staat er op het perceel van om en bij de 3.500 vierkante meter een industriebouw van acht meter hoog. Op benedenverdieping van 1.000 vierkante meter, is er naast een grote trainingszaal met vaste boksring ook plaats voor de kleedkamers voor dames en heren. Op een oppervlakte van 400 vierkante meter is op de eerste verdieping aan de straatzijde een cafetaria. “Je ziet op woensdagavond en zaterdagmorgen dat we hier wel wat volk hebben, vooral ouders die hun kinderen vergezellen. Maar het is vooral de bedoeling om er tijdens de meetings die we zelf organiseren gebruik van te maken. We kunnen hier zelf een vip-ruimte inrichten. Er is ook een apart zaaltje waar de ramen open kunnen, eventueel interessant als we een barbecue of een ander etentje willen organiseren.” De leden hebben ondertussen al vlot de weg gevonden naar de zaal. “Iedereen is natuurlijk lovend. We hebben hier veel meer ruimte, alles is nieuw, de trainingsfaciliteiten zijn ideaal. We hebben hier nu ook zeven gediplomeerde trainers in dienst, waarvan drie een éénsterdiploma hebben. We hebben ondertussen de kaap van de 200 leden overschreden. Er komen hier ook kinderen de eerste kneepjes leren en we hebben ook heel wat dames onder onze leden. En er zit ook talent bij. Ik heb er drie gezien – waarvan één jongedame die ook Delphine heet – waar potentieel in zit.”

In vergelijking met de vroegere accommodatie heeft de boskclub nu ruimte zat om al de leden aan het trainen te zetten. © gf

Puin ruimen

Het mag duidelijk zijn, BT Houtland is klaar voor de toekomst. “We wachten hier nu nog wat op de afwerking van de omgeving. We hebben de coördinatie van de werken zelf op ons genomen, we hebben alvast veel bij geleerd”, klinkt het. “Er moet hier ook nog een bufferbekken komen. Er komt veel bij kijken.” Soms werd hen ook letterlijk wat in de weg gelegd. “Toen het terrein helemaal geëgaliseerd was, werden hier plots huizenhoge bergen puin gedumpt. We hebben wel een vermoeden wie er achter zat, er is zelfs een getuige, maar voor de kosten – toch zo’n 4.000 euro – om het puin te ruimen, moesten we zelf instaan.”

Lening en subsidies

Het koppel ging ook een lening aan van 600.000 euro. De kostprijs van het hele project werd aanvankelijk op 1,2 miljoen euro geraamd. “Maar daar zullen we nu een stuk boven zitten, je weet wel, de stijgende prijzen van de bouwmaterialen.” De club kon ook een beroep doen op subsidies van de provincie (200.000 euro), de gemeente Hooglede (30.000 euro) en Vlaanderen (272.000 euro). “Maar die laatste som hebben we nog niet ontvangen, dat komt hopelijk wel in orde.”

Kerstmeeting in Gits?

De club is nu ook klaar voor de toekomst. “Onze leden zijn in de zevende hemel met deze accommodatie. Bedoeling is dat we de boksmeeting van 1 november nog in Izegem organiseren, maar allicht komen we met de organisatie van de kerstmeeting naar Gits. Maar de definitieve beslissing daarover moet nog vallen. Ondertussen trekt onze zaal ook volk, de Franse Estelle Mossely in 2016 nog Olympisch kampioene kwam hier enkele dagen trainen. Ze bereidt zich voor op de Spelen in Parijs. Ook andere teams komen hier eens trainen, dat geeft altijd een leuke wisselwerking.” Het is nog wat koffiedik kijken welke kampen Delfine zelf nog in het verschiet heeft, maar voor Amy Naert die in haar gewichtsklasse aan een opmars bezig is staat er op 30 september in Brugge opnieuw een kamp gepland. De toekomst van de club is verzekerd. Zowel sportief als qua infrastructuur. “En wij kunnen inderdaad te voet komen, het is dicht bij ons huis”, knipoogt Delfine. “Maar jammer dat het station hier niet meer open is. Veel mensen die hier in de zorginstellingen zitten, zouden met de trein kunnen komen en ook onze leden die van iets verder komen, zouden hier kunnen afstappen.”