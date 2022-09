Niels Van Zandweghe verkozen tot World Rowing Athletes’ Commission

Voor de eerste keer ooit kregen roeiers van over de hele wereld op het WK, dat momenteel plaatsheeft in Racice, Tsjechië, de kans om leden van de World Rowing Athletes’ Commission te kiezen. In totaal brachten gedurende vier dagen 547 atleten hun stem uit.

Bruggeling Niels Van Zandweghe (26), momenteel actief voor ons land op het WK in een lichte dubbeltwee met Marlon Colpaert, werd verkozen tot die commissie, samen met Emma Twigg (Nieuw-Zeeland), Mindaugas Griskonis (Litouwen) en Benjamin Pritchard (Groot-Brittannië).

De Athletes’ Commission (AC) dient om actieve elite roeiers te vertegenwoordigen en om op te treden als een liaison tussen World Rowing en de elite atletengemeenschap, met betrekking tot alle kwesties die van invloed zijn op de roeisport. De leden hebben een ambtstermijn van vier jaar, waarbij het nominatie- en verkiezingsproces plaatsvindt in het tweede jaar na de Olympische en Paralympische Spelen. De verkiezing voor de vijfde plaats binnen de commissie, die de discipline kustroeien zal vertegenwoordigen, vindt volgende maand plaats tijdens de Wereldkampioenschappen roeien kustkampioenschappen en strandsprintfinales van 2022 in Pembrokeshire, Wales.

De gekozen vertegenwoordigers krijgen de kans om hun ideeën en zorgen binnen de commissie te uiten. De commissievoorzitter – die verder door de Council zal worden benoemd – zal zitting hebben in de World Rowing Council en het Executive Committee.

Niels Van Zandweghe (Brugse Trimm- en Roeiclub) komt zaterdag een laatste keer sportief in actie op het WK. Samen met Marlon Colpaert (KRSN Oostende) roeit hij in een lichte dubbeltwee de B-finale en knokken ze voor de plaatsen zeven tot en met twaalf. (ACR)