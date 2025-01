Neko Ieper verwelkomt weer het PK judo voor jeugd

De eerste zondag van februari is traditioneel de dag waarop het provinciaal kampioenschap judo voor U15, U18 en U21 georganiseerd wordt. In West-Vlaanderen zal het op zondag 2 februari al voor de 18de keer in Ieper zijn, dankzij de organisatie van Neko Ieper. “De inschrijvingen liepen vlot met 320 deelnemers over alle categorieën heen”, weet An Dewaele (54). Zij is al zo’n vijf jaar secretaris van de judoclub. “Het is altijd fijn dat we het PK mogen blijven organiseren. Uit eigen club zijn we met twaalf judoka’s: acht bij de U15 en vier bij de U21. De clubleden die zondag op de tatami staan zijn bij de U15 jongens Bo Altimari, Kiandro Everaet, Seb Notredame, Jentl Desmet en Mats Derycke. Bij de U15 meisjes zijn dat Ine Pattyn, Severine Biskri en Axelle Beydts. Bij de U21 jongens nemen Fédor Barbiez, Ziggy D’Alleine, Witse Van Den Steen en Raphaël Ryckenbusch deel. Na het PK volgen nog het Vlaams en Belgisch kampioenschap. Het zou mooi zijn als we iemand van onze club daar kunnen afvaardigen.”

Vanaf 9 uur zal er in sporthal 1 de sporthal bij het zwembad veel bedrijvigheid zijn. “Dan start de weging voor de U15. Om 10 uur beginnen de eerste kampen en aansluitend is het de beurt aan de U18 en de U21. In totaal zijn er vier matten voorzien. Ik kijk zondag voor de coördinatie en ik voorzie het eten voor de officials en de vrijwilligers. Mijn dochter Kelly Verbrugghe zal official zijn. Supporters zijn van harte welkom, we voorzien ook een bar.”

Locatie gezocht

An kijkt ook al even uit naar de komende maanden. “We zullen later nog een verkoop doen van iets zoet en rond Pasen is er de jaarlijkse paastraining. Op het einde van het jaar is er nog ons clubtornooi. Intussen blijven we op zoek naar een geschikte locatie voor onze club, die zo’n 150 leden telt. Nu zitten we op een voorlopige locatie in de Brugseweg De onderhandelingen lopen en we hopen dat er snel witte rook is.” (API)

Het PK voor U15, U18 en U21 is op zondag 2 februari in de Ieperse sporthal. Meer info: volg Neko Ieper op Facebook.