Negen medailles voor Ju Jitsu Kuo-Lung Knokke-Heist

Tijdens het Waasland Open in Sint-Niklaas van vorige zaterdag hebben de fighting atleten van Ju Jitsu Kuo-Lung Knokke-Heist maar liefst vier gouden, één zilveren en vier bronzen medailles in de wacht gesleept, onder het goedkeurend oog van meervoudig wereldkampioen en coach Ryan Lodens.

Voor de meesten was het de allereerste wedstrijd. De club haalde de voorbije jaren meerdere malen mooie resultaten in binnen- en buitenland. Voorzitter Bart De Sloovere is een gelukkig man: “De toenemende interesse voor fighting zorgde ervoor dat we sinds september nog meer ingezet hebben op dit specifieke onderdeel van jiujitsu. Het feit dat ze nu al zo goed als allemaal een medaille mee naar huis konden nemen, is een opsteker en getuigt van de kwaliteiten van de club en uiteraard van haar leden.”

Nu gaat de focus naar het Antwerpen Open en het Belgisch kampioenschap van volgend jaar.