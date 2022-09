Naomi Blomme neemt als para-atlete deel aan Eskimoo Triatlon Ieper: “Pluim voor de organisatie”

Komend weekend is het opnieuw tijd voor de Eskimoo Triatlon in Ieper. Onder de ruim 700 triatleten ook Naomi Blomme. Opvallend want Naomi is slechtziend omwille van een aangeboren aandoening.

Het idee voor deze uitdaging borrelde bij Naomi vorige zomer op en in mei werkte ze in Leuven met succes haar eerste kwarttriatlon af. “Het was een heel positieve ervaring omdat ik ook merkte dat men binnen de triatlonwereld heel open staat voor de deelname van para-atleten”, merkt ze op. “De organisatoren werkten volop mee om mij de nodige voorzieningen te bieden en tijdens de wedstrijd kreeg ik veel aanmoediging van andere deelnemers.” Ook in Ieper waren de organisatoren enthousiast voor de deelname van Naomi. “Een dikke pluim voor hen”, benadrukt Naomi. “Hun reactie was supersnel en ze zagen het meteen zitten om voor mij de nodige maatregelen te treffen.”

Naomi werkt de triatlons af samen met een team van begeleiders. Voor het zwemmen en het lopen hangt ze met een touw vast aan haar begeleider, het fietsen doen ze met een tandem. “Het zwemonderdeel is het meest uitdagende”, legt ze uit. “Het is een beproeving voor zowel de begeleider als ikzelf om te wennen aan het touw. Je moet wel op elkaar ingespeeld zijn hiervoor. Ook van de organisatie vraagt het een inspanning. Ik moet voor of na de groep kunnen starten, anders kom ik midden in de drukte terecht.” In Ieper zal het zwemonderdeel dit jaar niet in openlucht plaatsvinden, maar wel in het Ieperse zwembad. “Daar mag ik samen starten met de profs en krijg ik mijn eigen baan. Door deze flexibiliteit zou Ieper wel eens een vaste datum op mijn kalender kunnen worden. Ook voor het fietsen zorgen ze voor een bredere wisselzone waar we met de tandem terecht kunnen.”

Team VUB

Naast de praktische aanpassingen zorgt de organisatie ook dat de begeleiders vlot toegang krijgen om samen met Naomi de beproeving aan te gaan. “Als professionele sporter is het logisch dat je met één begeleider, een vrouw in mijn geval, de onderdelen afwerkt”, legt ze uit. “In de beschikbare tijdspanne was dat voor mij niet mogelijk. Het idee van meerdere begeleiders is zo gegroeid. Voor het zwemmen was het lastig om iemand te vinden, maar een vriendin die in haar jeugd nog kwarttriatlons heeft gedaan, wou mij helpen. Voor het lopen en het fietsen vond ik via de VUB enthousiastelingen. In Ieper staan naast mijn begeleiders ook drie andere collega’s van de VUB aan de start. Voor mij is dat ook goed want zo kan ik een poule opbouwen van beschikbare begeleiders en kunnen we in de toekomst hopelijk teams van de VUB afleveren. In Ieper zullen ook meer van mijn supporters kunnen afzakken, ik kijk er dus echt naar uit!”

(Loïc Richet)