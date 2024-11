Naemi mikt op Belgische top in het karate bij de meisjes: “Mijn droom? Naar Japan kunnen reizen”

Dé hobby van Naemi Cappelle (15) is karate. Ze beoefent die sport niet alleen heel graag, ze is er ook erg goed in. Zopas werd ze bij de cadetten meisjes op de Belgische kampioenschappen in Braine-l’Alleud tweede in het kata. Eerder was ze in die discipline ook al Vlaams kampioen geworden in Lede.

Samen met Meren Vermeersch bij de cadetten jongens is ze het toptalent van de plaatselijke karateclub Funakoshi. Meren woont in Ruddervoorde, Naemi in Torhout. “Mijn ambitie reikt hoog”, zegt Naemi. “Vanaf je 16de kan je tot de nationale ploeg behoren en dat is wat ik graag wil. Dan kan je Europese en wereldkampioenschappen betwisten.”

Hecht familiegevoel

Naemi is de dochter van Bram Cappelle (46) en Cindy Van de Walle (46). Ze heeft een jongere zus Emilia (10), die ook competitief aan karate doet. Mama Cindy heeft de smaak van die sport eveneens te pakken, maar is er enkel recreatief mee bezig. Allen zijn lid van de Torhoutse club Funakoshi van voorzitter en hoofdtrainer Peter De Grande.

“Toen ik een jaar of zes was, heb ik de film The Karate Kid gezien en ik was er meteen in de ban van”, vertelt Naemi, die aan het Sint-Vincentiusinstituut het vierde jaar Sport volgt. “Ik heb me bij Funakoshi aangesloten en had het er direct naar mijn zin. Bij het sporten is voor mij het competitieve van belang. Ik wil voor een goed resultaat kunnen gaan, of het nu in het kata (de stijlbewegingen) of het kumite (het gevecht) is. Kumite doe ik het liefst, omdat je daarin moet proberen een tegenstander te overwinnen. Zo’n jaar geleden heb ik de bruine gordel behaald en nu wil ik uiteraard voor de zwarte gordel gaan. Hopelijk kan ik die tegen mijn 17de in de wacht slepen.”

“De Belgische karatewereld is relatief klein en dat zorgt voor een hecht familiegevoel. Ik heb via mijn sport al heel wat vrienden en vriendinnen gemaakt. Dat is mooi meegenomen. Ik zou karate voor geen geld van de wereld willen missen. Ik neem geregeld aan trainingsstages over heel België deel en steek daar veel van op. Ik heb het geluk dat mijn ouders mij overal willen brengen.”

Bakermat van karate

Naemi traint bij Funakoshi meer dan zeven uur per week. Voeg daar de stages bij en ze haalt soms weken van 12 uur karate.

“Mijn grote droom? Eens naar Japan kunnen reizen, de bakermat van het karate. Helaas is dat erg duur. Ik zou ginder natuurlijk graag trainen en ervaring opdoen. En tegelijk kennismaken met de plaatselijke oosterse cultuur.”