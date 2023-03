Motorcrossseizoen VJMO/MCLB van start

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond zijn uitstekend van start gegaan in het Oost-Vlaamse Stekene waar ze al vele jaren meerdere keren per jaar te gast zijn. Het werd een knaller van een start in uitstekende weersomstandigheden, met op zaterdag 155 jeugdrijders en op zondag 415 piloten waarvan 41 streek- en vrijetijdsrijders en 375 vergunninghouders.

Bij de allerjongsten, de Initiatie A genaamd was Dylan Defallin uit Kerckhove de beste en Nina Dewulf uit De Haan mocht mee op het podium als derde.

In reeks B bij de Initiatie was de zege voor Ollie Van De Casteele uit Brugge met de tweede plaats in de eerste reeks en tweede plek in de tweede manche.

Kyara Roelens uit Zwevezele werd driedubbel achtste bij de Mini-Dames.

Lewis Wybo kwam voor het eerst aan de start bij de Nieuwelingen 65cc, hij kwam als zevende door de finish op 22 deelnemers in de eerste reeks. In de tweede manche ging het al heel wat beter voor de jonge kerel uit Lichtervelde en de vierde plaats was een knap resultaat met tevredenheid van zijn aanhang, en de zesde plek in totaal.

Lewis Dedrie uit Klerken werd negende in de eindstand bij de N.65cc met de achtste en tiende plaatsen.

Tallon Dekeyser uit Ruiselede was de enige West-Vlaming in de toptien op 28 deelnemers bij de Nieuwelingen 85cc, hij legde beslag op de tiende en achtste plaatsen, goed voor de negende in de eindstand.

Laurie Hempte uit Otegem werd driedubbel zesde bij de Dames Open, en Britt Van Tatenhove uit Zwevezele legde beslag op de zevende en achtste plaatsen. Bij deze Dames Open ook Femke Bruynooghe uit Brugge en deze kwam als tiende en elfde onder de geblokte vlag.

Nash Kinet uit Sint Eloois Vijve werd driedubbel vierde bij de Juniors 85cc.

In de hoogste jeugd-categorie, de Aspiranten, miste Bo Tytgat uit Lichtervelde net het podium, hij werd vierde in de eindstand met de vijfde en derde plaatsen in de reeksen.

Febe Devos uit Deerlijk werd zesde in de eindstand bij de Quads Open met de negende en zesde plaatsen.

MCLB op zondag

Prachtige opener voor Joshua Dubaere uit Otegem bij de Nieuwelingen 250/500cc met dubbele reekszege en de eerste bloemen van het nieuwe seizoen met de eindzege.

Bij deze op het podium ook Lowie Vancompernolle uit Meulebeke die op het derde schavotje mocht plaats nemen als derde in totaal na zijn vijfde en derde plaatsen.

Bij de youngsters, de Beloften, een vijftal West-Vlamingen in de toptien, met op de tweede podiumplaats Boris Vanrobaeys uit De Ruiter-Roeselare die in de eerste reeks als zesde onder de geblokte vlag kwam en in de slotmanche beslag wist te leggen op een mooie tweede plaats. Rune Van Massenhove uit Leffinge werd vijfde in de totaalstand met een dubbele vierde plaats. Kyel Lins uit Staden was aan zijn debuut toe bij deze Beloften en liet een knappe driedubbele zevende plaats noteren op 45 deelnemers. Bo Tytgat uit Lichtervelde die daags voordien bij de Aspiranten had deelgenomen, legde nu bij de Beloften beslag op de achtste eindstek met de achtste en elfde plaatsen. Milan Vandecaveye van Mc ’t Hoekske Oedelem werd negende in de eindstand met de negende en tiende plaatsen in het grote pak deelnemers.

Bryan Delagrense uit Waregem mocht na afloop naar de hulde als derde in totaal bij de Nieuwelingen A, jongens tussen 23 en 30 jaar jong, Bryan werd derde in totaal met de derde en vijfde plaatsen.

Jeffrey Deruddere uit Tielt werd zesde bij deze Nieuwelingen A met de achtste en derde plaatsen.

Gert-Jan Bouckhuyt uit Meulebeke werd tiende bij de Nieuwelingen B, 30 a 42 jaar.

Jana Calus uit Heestert werd driedubbel achtste bij de Dames Open, en Amy-Jo Stoop driedubbel negende.

Yves Vanhove uit Ruddervoorde miste net het podium bij de Nieuwelingen C, de +42 jarigen, hij kwam als derde en vierde door de finish en was daarmee vierde in totaal. Bij deze ook Xavier Degeldere uit Ingelmunster die vijfde werd in de eerste reeks en in de tweede manche kennis maakte met het pattatenland en pas als achtste finishte, hij was daarmee zevende in de eindstand.

Bij de Junioren 250cc stonden 25 jongens vanaf 15 jaar achter het starthekken. Killian Vanoverschelde uit Bredene werd zesde in totaal met de zesde en vierde plaatsen. Bij deze ook Dougan Paepe uit Brugge die afsloot op een dubbele negende plaats.

Louis Beernaert uit Handzame was heel knap bezig bij de Nationalen 250cc met driedubbele tweede plaats, en Emiel Soens mocht mee op het podium als derde na zijn vierde en derde plaatsen.

Bij de zware motoren, de Nationalen 500cc, mocht Aaron Spruytte naar het podium als derde na zijn dubbele vijfde plaatsen. Lowie Soens uit Zwevegem was bij deze zevende in de eindstand met de zevende en achtste plaatsen.

Bij de Internationalen 250cc een knappe tweede plaats in de eindstand voor Avo Tack uit Oostrozebeke, in beide reeksen vlamde de jonge kerel als tweede door de finish. Jerome Biets was bij deze Inters 250cc vijfde in totaal met de vijfde en derde plaatsen, en Stanley Verstraete kwam als achtste en tiende door de finish.

Bij de Internationalen zware motoren, de 500cc, was Junior Decouter uit Kortemark vijfde in totaal met de zesde en vijfde plaatsen. Jorne Tytgat uit Gullegem werd zesde in totaal met de vijfde en zevende plaatsen, en Greg Demeulemeester (Deerlijk) negende in totaal met de elfde en tiende plaatsen.

Eerste zege voor de kampioenen Yens Delmotte – Joey Valcke

De eerste zijspanreeks werd gewonnen door de huidige nationale kampioenen Yens Delmotte en Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke). Zij schreven de eerste reeks op hun naam en kwamen als derde door de finish in de slotmanche.

Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke-Wielsbeke) werden tweede in groep A met de tweede en vierde plaatsen, en de derde podiumplaats werd ingenomen door Bert Soetaert en Loid Bekaert uit Oostrozebeke, zij werden derde A team in de eerste reeks en schreven de tweede manche op hun naam.

De vierde plaats in groep B was voor Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) na hun dubbele vierde plaatsen in de reeksen, en de vijfde eindstek B was voor Sandrino Huysentruyt – Francis Wittebol (Ruddervoorde-Snellegem) die als zesde en derde onder de geblokte vlag kwamen.

Remi Deceuninck – Kjell Hoste (Pittem) werden zesde in groep B. (Guido Allewaert)

Volgende afspraak: 11 en 12 maart in Wachtebeke.