Milan en Rune Verschuere zijn gebeten door waterpolomicrobe: “We dromen van de Olympische Spelen”

Milan (17) en Rune (19) Verschuere spelen sinds hun vijfde bij Waterpolo Waregem. De broers uit Sint-Eloois-Vijve zijn gebeten door de waterpolomicrobe. Milan schitterde onlangs nog bij de nationale U18-ploeg. “We blijven er alvast alles aan doen om onze olympische droom te verwezenlijken”, klinken de broers ambitieus.

Het watersportverhaal begon voor de toen vijfjarige Rune bij de Waregemse zwemclub door toedoen van Eduard Devos. “Jammer genoeg stopte bij het ingaan van de coronaperiode ons hoofdstuk bij die club. Ook daar deden we het niet onaardig. Ik was toch top acht in België en Milan kon even pronken met het Belgische record op de 400 meter vlinderslag bij de 10-11-jarigen”, vertelt hij.

“Toen we tijdens onze reis naar Spanje de waterpolobeelden van de Olympische Spelen zagen die toen bezig waren, zei ik: ‘Mama, dit wil ik ook doen’. Zo ging de bal aan het rollen en ik kreeg meteen de smaak te pakken”, doet Rune zijn verhaal. “En het ging snel. Als klein manneke werd ik, veel jonger dan de rest, al snel geselecteerd voor de U15-ploeg. Pas daarna werd een U13-ploeg opgericht waar ik één jaar zou spelen. Daarna was dat de U17 en nu al voor het derde jaar de eerste ploeg die in tweede nationale aantreedt. Toen er selectiewedstrijden met de nationale jeugdploeg gespeeld moesten worden brak de coronapandemie uit. Die kans zag ik dus aan mijn neus voorbijgaan.”

Tweede thuis

“Naast speler bij de eerste ploeg ben ik ook nog trainer van de U16 die drie keer per week trainen. De eerste ploeg ligt twee keer per week in het bad en er is nog een wedstrijd in het weekend. Daarnaast ben ik zo af en toe nog eens scheidsrechter voor de club. Daar volgde ik een initiatiecursus voor. Ik ben dus behoorlijk wat uurtjes in De Treffer terug te vinden. Dit is zowat mijn tweede thuis geworden. Als studentenjob staan we op regelmatige basis achter de bar van Sportcafé De Treffer. Daar is Heidi zowat onze tweede moeder. Ook Henk dragen we in ons hart”, aldus Rune.

Ook Milan brengt ettelijke uurtjes door in Sportcentrum De Treffer. “Ook ik begon eerst bij de zwemclub om vervolgens over te stappen naar de Waregemse Waterpoloclub”, vertelt Milan, student welzijnswetenschappen aan het Sint-Vincentiusinstituut in Anzegem. “Ik kwam voor het eerst in competitie uit bij de U11, hoger dan mijn eigen leeftijd. Bij elke leeftijdscategorie was dit zo. Ondertussen haalde ik de Vlaamse Selecties en nu de Belgische U18-selectie. Er was een voorselectie van 130 spelers die teruggeschroefd werd naar 14. Er zijn om de week trainingen in onder andere Eeklo, Aalst, Charleroi en La Louvière. Van 28 oktober tot 2 november speelden we een tornooi in Bernau, Tsjechië. Daar speelden we wedstrijden tegen Oekraïne, Estland, Slovakije, Engeland en Tsjechië. Dit was een heel leuke ervaring. We eindigden vijfde op tien ploegen. Net als ikzelf waren ook de trainers supertevreden over mijn prestatie. Het was leuk om dergelijke positieve commentaren te horen.”

Spelinzicht

“Milan zijn spelinzicht is groot”, pikt Rune opnieuw in. “Hij is een heel goeie zwemmer en kan de ploeg rustig houden. Dit is hoogstwaarschijnlijk zijn laatste jaar bij Waregem. Ook ikzelf wil andere oorden opzoeken. We willen het op het hoogste Belgische niveau proberen. De interesse bij andere clubs is er alvast. De kans is groot dat we naar dezelfde ploeg trekken. We vullen elkaar in ieder geval goed aan in het bad. Waar dit zal zijn weten we nog niet. Hoe dan ook blijven we voort training geven bij Waregem. Voor mij ligt dit mee in de lijn van wat ik studeer, leerkracht sport. Personal trainer worden is mijn ding.”

“Hopelijk krijgt onze mooie sport meer bekendheid. Nu is er nog weinig beweging op internationaal vlak. Toch willen ze bouwen aan een nationale ploeg die hopelijk ooit naar de Olympische Spelen kan. Dit is toch de droom van elke atleet. Nu zijn de grote waterpololanden onder andere Spanje, Italië en Hongarije. We blijven er alvast alles aan doen om deze droom te verwezenlijken.”