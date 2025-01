Michèle George wint trofee voor Prestatie van het Jaar op Equigala

Michèle George is maandagavond in Brussel in de bloemetjes gezet tijdens het Equigala, de jaarlijkse gala-avond van de Belgische paardensport. De dubbele paralympische kampioene dressuur won de hoofdprijs van de avond, de trofee voor Prestatie van het Jaar.

De 51-jarige George pakte deze zomer in Parijs haar zesde en zevende paralympische titel. Ze was de beste in de individuele test en de freestylecompetitie. George evenaarde daarmee het Belgisch paralympisch record van rolstoelsprinter Paul Van Winkel, die in de jaren tachtig ook zeven keer goud veroverde op de Paralympische Spelen.