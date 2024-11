Melvin Florissoone valt in de prijzen met zijn duiven: “Ik ben de coach en zij zijn mijn atleten”

Melvin Florissoone is een bezige bij. Hij combineert zijn passies voor duivensport en autosport. Met de duiven viel hij al meermaals in de prijzen.

“Mijn passie voor duiven startte toen ik 10 jaar was. Ik kreeg dit mee via een nonkel”, vertelt Melvin. “Toen ik in 2017 samen met mijn partner een huis kocht, heb ik er een jaar later een duivenhok gezet. Intussen zit ik met een 60 à 70-tal duiven. Het is een intensieve hobby waar ik dagelijks mee bezig ben. Dat is nodig, als je vooraan wil meedoen. Zeker in het seizoen van april tot september is het een drukke periode. De duivensport is niet langer het stereotiepe beeld van een oude man in de blauwe schort. Ik zie mezelf meer als een coach en mijn duiven zijn de atleten. Je stuurt ze aan, volgt alles nauwgezet op en piekt naar de juiste momenten. Vaak volgen de dieren specifieke voedings- en trainingsschema’s. We laten dus niets aan het toeval over. Bovendien is het de laatste jaren hoogtechnologisch geworden. Zo kunnen we via de smartphone volgen wanneer de duiven thuiskomen en worden uitslagen sneller gevormd.”

Palmares

Melvin neemt elk jaar deel aan wedstrijden en viel daarmee ook dit jaar opnieuw in de prijzen. “Ik werd dit jaar voor de vierde keer op rij provinciaal jeugdkampioen, derde keer algemeen kampioen van het lokaal in Ieper, en heb dit jaar met Carrera voor de tweede keer de tweede beste duif van West-Vlaanderen. Zij werd ook de 14de beste duif van België op snelheidsvluchten. Ik ben vooral actief op de kortere afstanden. Nu voel ik wel dat ik klaar ben om mij ook te focussen op de wat verdere afstanden, tot 600 km. In 2025 doe ik niet langer mee met het jeugdkampioenschap en wil ik mijn coëfficiënt nog lager krijgen om zo hoger te scoren in de provinciale en nationale rankings. Of ik al veel duiven kwijtgespeeld ben? Dat is vooral een risico bij jonge duiven, maar ze zijn allemaal voorzien van een telefoonring, dus vaak komen ze wel weer terecht. De grootste problematiek is vooral de toename van roofvogels zoals sperwers en slechtvalken.”

Volgende generatie

Ook zijn familie leeft mee met zijn passie. “Als we met vakantie zijn, dan neemt mijn vader het werk hier even over. Ik zet dan alles mooi op papier. Intussen heeft ook de volgende generatie al interesse. Zoontje Mathis is grote fan, maar ik moet zijn enthousiasme soms wat intomen. Hij is soms te wild in het duivenhok”, lacht Melvin.

Het is niet Melvins enige passie, Hij is ook bezeten door rallysport. “Ik heb tien jaar FM rallymovies gedaan. Met wat we deden rond video’s zaten we aan ons plafond en de twee combineren werd wat te veel. Daarom maak ik sinds 2020 niet langer video’s, al bleef de FM rally-app wel bestaan. Daarnaast vind je mij wel af en toe terug als copiloot”, aldus de 28-jarige Voormezelenaar.

